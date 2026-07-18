Vela latina
Tres botes logran el pase a la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias
La regata en la bahía de Las Palmas ofreció un espectáculo de alto nivel con cinco embarcaciones luchando por las tres plazas finales
La bahía de Las Palmas de Gran Canaria vivió este sábado una emocionante semifinal del Torneo Fundación La Caja de Canarias, una cita decisiva en la que cinco botes se disputaron las tres plazas disponibles para la gran final de la competición eliminatoria.
Con un viento de 16 nudos de intensidad y dirección 360º, la regata volvió a demostrar el alto nivel de la flota y ofreció una nueva muestra del espectáculo que está brindando la Vela Latina Canaria durante esta temporada.
Una jornada de máxima exigencia
El Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por José Ponce, fue el gran protagonista de la jornada al imponerse con claridad y firmar el mejor tiempo de la prueba, con 1:07:29, resultado que le garantiza su presencia en la final como uno de los grandes candidatos al título.
La segunda plaza fue para el Portuarios Puertos de Las Palmas, con Juanjo Díaz a la caña, que completó el recorrido en 1:08:11, a 42 segundos del vencedor, asegurando también su clasificación para la última cita del torneo.
El último puesto de acceso a la final fue para el Villa de Agüimes Ybarra, patroneado por Alejandro Rodríguez, que cruzó la línea de meta con un registro de 1:09:00 y se ganó el derecho a luchar por el campeonato.
La batalla por la tercera plaza mantuvo la emoción hasta el final entre el Chacalote Comercial SanRob, de Adrián Morales, y el Spar Guerra del Río, patroneado por Alfred Morales. El Chacalote concluyó la prueba con un tiempo de 1:11:32, mientras que el Guerra del Río detuvo el cronómetro en 1:12:55. Ambos quedaron eliminados y se despidieron del torneo a las puertas de la gran final.
Con estos resultados, Hospital La Paloma Pueblo Guanche, Portuarios Puertos de Las Palmas y Villa de Agüimes Ybarra serán los protagonistas de la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias, donde se decidirá el campeón de esta edición.
La competición de Vela Latina Canaria regresará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 17:00 horas, con la disputa de la octava jornada del Campeonato Aguas de Teror, una nueva prueba que continuará definiendo la lucha por el título liguero en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.
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