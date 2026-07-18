El Unión Sardina Spar Gran Canaria se corona en el Torneo DIELCA de Tercera Categoría

El CL Unión Sardina Spar Gran Canaria se proclamó campeón del Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Tercera Categoría tras imponerse por 15-18 al Castro Morales Motor Telde B en una vibrante final disputada en el terrero de El Chiquero. Mahy Monzón y Juan Daniel Hernández 'Pollo de las Calabazas' resultaron decisivos en la remontada del conjunto sureño.

El inicio de la luchada fue claramente favorable al Unión Sardina Spar Gran Canaria, que tomó el mando desde las primeras agarradas gracias al trabajo de sus primeras sillas. Mouhamed Diaye, ante Manuel Álvarez, abrió el marcador y, junto a la aportación de un inspirado Adán Melián, permitió al conjunto del sureste alcanzar una ventaja de 0-4 tras eliminar por el camino a Yenedey Gil, uno de los juveniles más importantes del Castro Morales Motor Telde.

El equipo teldense comenzó entonces a reaccionar de la mano de Josías Santana y de una segunda línea que fue reduciendo diferencias. Poco a poco, el Castro Morales Motor Telde encontró mejores sensaciones y consiguió equilibrar la luchada hasta situar el empate en el marcador en varias ocasiones (6-6, 7-7, 8-8 y 10-10), demostrando por qué llegaba a la final como campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria y de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

Una remontada decisiva para conquistar el título / Redacción Gofiomedia

Una remontada decisiva para conquistar el título

El momento de mayor entusiasmo para la afición de Telde llegó cuando Yeday Suárez superó a Francisco González 'Fafi' para colocar el 9-8, la primera ventaja del Castro Morales Motor Telde en toda la noche. El conjunto teldense mantuvo la iniciativa durante varias agarradas y llegó a ampliar su renta hasta el 14-11, gracias al trabajo de Claudio Amador, Joel Galindo y Ulíses González 'Chacalote'.

Sin embargo, cuando parecía que el título podía irse a Telde, el Unión Sardina Spar Gran Canaria volvió a demostrar su capacidad de reacción. El destacado C Mahy Monzón y el sénior Juan Daniel Hernández 'Pollo de las Calabazas' lideraron la remontada que devolvió la ventaja a los sureños, 14-15. Por el camino quedaron Claudio Amador, Dailos Herrera y Josías Santana.

El CL Unión Sardina Spar Gran Canaria se proclamó campeón del Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Tercera Categoría / Redacción Gofiomedia

El trabajo de Juan Daniel Hernández terminó con su eliminación por amonestaciones ante Falou Diaye, aunque el marcador continuó favorable al conjunto del sureste, que se situó con 15-16.

Mahy Monzón eliminó después a Ibrahim Torres y el destacado C Yakhya Ndour se encargó de cerrar la victoria al tirar a Nelson Molina para colocar el definitivo 15-18.

El triunfo permitió al Unión Sardina Spar Gran Canaria llevar el Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Tercera Categoría a sus vitrinas y dejó al Castro Morales Motor Telde B sin el sueño de completar el triplete.