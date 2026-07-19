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Un bronce nacional cierra la temporada de natación del CD ESNA Lanzarote

La nadadora Bianca Maria Curletto se alza con el bronce en los 100 metros braza en el Campeonato de España Infantil de Verano

Bianca Maria Curletto, nadadora de ESNA Lanzarote.

Bianca Maria Curletto, nadadora de ESNA Lanzarote. / La Provincia

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Ancor Torrens

La natación lanzaroteña vuelve a destacar en el panorama estatal gracias a los últimos resultados obtenidos en el cierre del calendario oficial de la temporada 2025/2026. El CD ESNA Lanzarote concluyó su participación en el Campeonato de España Infantil de Verano con un balance muy positivo, marcado por el éxito en el podio de su única representante en la competición.

El evento, que reunió a las promesas de la natación del país, se disputó en las instalaciones del Club Natación Metropole, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Éxito de Bianca Maria Curletto en los 100 metros braza

La gran protagonista del club conejero fue Bianca Maria Curletto (nacida en 2012). La joven deportista firmó una actuación sobresaliente en la prueba de 100 metros braza, donde consiguió colgarse la medalla de bronce. Tras acceder a la última ronda clasificatoria con un tiempo de 1:17.22, Curletto logró rebajar drásticamente su crono en la final hasta detenerlo en 1:14.49. Este registro supone su nueva mejor marca personal y le otorgó el tercer puesto en la clasificación de España.

Bianca Maria Curletto, nadadora de ESNA Lanzarote.

Bianca Maria Curletto, nadadora de ESNA Lanzarote. / La Provincia

Rendimiento en el resto de distancias de la categoría infantil

Además del metal obtenido, la nadadora del CD ESNA Lanzarote completó un programa exigente con notables posiciones en otras distancias de su especialidad:

  • 200 metros braza: Logró una meritoria séptima posición a nivel nacional. Al igual que en la distancia corta, mejoró su rendimiento de las series previas para marcar un tiempo definitivo de 2:46.49 en la final.
  • 50 metros braza: Finalizó en el puesto 13.º de la clasificación general del campeonato con un tiempo de 35.41 segundos.

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Balance del año y descanso vacacional

Con estos resultados en la cita canaria, el equipo da por concluida una campaña caracterizada por el crecimiento técnico de sus nadadores y la regularidad en las competiciones estatales. Tras este esfuerzo final en el agua, la entidad deportiva inicia ahora su periodo de descanso estival antes de retomar los entrenamientos para afrontar los objetivos del próximo curso.

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