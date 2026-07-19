Un bronce nacional cierra la temporada de natación del CD ESNA Lanzarote
La nadadora Bianca Maria Curletto se alza con el bronce en los 100 metros braza en el Campeonato de España Infantil de Verano
La natación lanzaroteña vuelve a destacar en el panorama estatal gracias a los últimos resultados obtenidos en el cierre del calendario oficial de la temporada 2025/2026. El CD ESNA Lanzarote concluyó su participación en el Campeonato de España Infantil de Verano con un balance muy positivo, marcado por el éxito en el podio de su única representante en la competición.
El evento, que reunió a las promesas de la natación del país, se disputó en las instalaciones del Club Natación Metropole, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.
Éxito de Bianca Maria Curletto en los 100 metros braza
La gran protagonista del club conejero fue Bianca Maria Curletto (nacida en 2012). La joven deportista firmó una actuación sobresaliente en la prueba de 100 metros braza, donde consiguió colgarse la medalla de bronce. Tras acceder a la última ronda clasificatoria con un tiempo de 1:17.22, Curletto logró rebajar drásticamente su crono en la final hasta detenerlo en 1:14.49. Este registro supone su nueva mejor marca personal y le otorgó el tercer puesto en la clasificación de España.
Rendimiento en el resto de distancias de la categoría infantil
Además del metal obtenido, la nadadora del CD ESNA Lanzarote completó un programa exigente con notables posiciones en otras distancias de su especialidad:
- 200 metros braza: Logró una meritoria séptima posición a nivel nacional. Al igual que en la distancia corta, mejoró su rendimiento de las series previas para marcar un tiempo definitivo de 2:46.49 en la final.
- 50 metros braza: Finalizó en el puesto 13.º de la clasificación general del campeonato con un tiempo de 35.41 segundos.
Balance del año y descanso vacacional
Con estos resultados en la cita canaria, el equipo da por concluida una campaña caracterizada por el crecimiento técnico de sus nadadores y la regularidad en las competiciones estatales. Tras este esfuerzo final en el agua, la entidad deportiva inicia ahora su periodo de descanso estival antes de retomar los entrenamientos para afrontar los objetivos del próximo curso.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
- Yeray Ortiz, mecatrónico del Puerto de Las Palmas: «Aquí puedes duplicar o triplicar tu sueldo»
- Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- El Ayuntamiento no hizo bien los deberes': habla Alejandro Navarro, abogado que ganó el recurso que tumbó la tasa de basuras
- Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos': Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
- El Módena se entromete en el fichaje de Alessandro Bianco por la UD Las Palmas
- Tres detenidos, entre ellos un menor, por un robo con violencia a un trabajador en Las Palmas de Gran Canaria