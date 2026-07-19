El Campeonato de Windsurf de Fuerteventura coronará a siete campeones del mundo
La cita majorera coronará a los mejores de las disciplinas de Windsurf y Wingfoil, sumando cuatro títulos en esta última
El 38 Campeonato del Mundo de Windsurfing de Fuerteventura adquiere este año una dimensión mayor, pues la cita majorera coronará a siete campeones del mundo a lo largo de su programa deportivo.
En Windsurfing se decidirá el título femenino de Freestyle y los campeonatos de Slalom X masculino y femenino, ha informado este domingo la organización en un comunicado.
A ellos se sumarán cuatro coronas de Wingfoil después de que la cancelación de la siguiente prueba del calendario haya convertido Fuerteventura en la cita definitiva: FreeFly-Slalom (masculino y femenino) y Surf-Freestyle (masculino y femenino).
Por otro lado, la actividad de este domingo 19 de julio continúa centrada en el Windsurf Freestyle.
Victorias en el campeonato
Maaike Huvermann ocupa la primera posición después de ganar la eliminación simple del sábado. La neerlandesa superó por medio punto a Sarah-Quita Offringa, de Aruba, que confirmó posteriormente que era la primera final que perdía en Fuerteventura.
La lucha entre ambas llega ahora a su punto más intenso. Offringa deberá avanzar por la doble eliminación y vencer dos veces a Huvermann para conquistar el título.
La primera victoria forzaría una súper final, mientras que un segundo triunfo le permitiría cambiar el resultado de la eliminación simple.
Huvermann, por su parte, parte desde la posición de ventaja obtenida el sábado y espera en el tramo final del cuadro.
La doble eliminación masculina continuará durante la tarde con el acceso al cuadro de competidores como Bodhi Kempen (NED), Steven Van Broeckhoven (BEL), Jacopo Testa (ITA) y Dieter Van der Eyken (BEL).
La competición masculina seguirá reduciendo aspirantes durante esta tercera jornada, pero el campeón no quedará decidido hasta el lunes.
El griego Lennart Neubauer, ganador de la eliminación simple, mantiene provisionalmente el primer puesto por delante del belga Yentel Caers, del suizo Balz Müller (SUI) y del japonés Takumi Moriya.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
- Yeray Ortiz, mecatrónico del Puerto de Las Palmas: «Aquí puedes duplicar o triplicar tu sueldo»
- Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- El Ayuntamiento no hizo bien los deberes': habla Alejandro Navarro, abogado que ganó el recurso que tumbó la tasa de basuras
- Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos': Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
- El Módena se entromete en el fichaje de Alessandro Bianco por la UD Las Palmas
- Tres detenidos, entre ellos un menor, por un robo con violencia a un trabajador en Las Palmas de Gran Canaria