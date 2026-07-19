FÚTBOL
¿Dónde estabas en 2010 durante la final del Mundial de Sudáfrica entre España y Países Bajos?
Deportistas internacionales reviven la gesta de 2010 y esperan que España repita título contra Argentina en el partido de esta noche
Ocho deportistas internacionales con la absoluta, con pasado o presente en los principales clubs grancanarios, recuerdan cómo vivieron la conquista de la primera estrella de la Roja en Sudáfrica, y dónde vivirán el partido de esta noche (20.00 horas) entre españoles y argentinos.
Unanimidad en sus pronósticos: España levantará el trofeo.
Dani Sarmiento. Excapitán de la selección española de balonmano
El central grancanario, doble campeón de Europa y campeón del mundo con los Hispanos, rememoraba desde México la final de Sudáfrica de 2010 en la que la selección conquistó la primera estrella ante los Países Bajos. con el gol de Andrés Iniesta. Le cogió estando «de vacaciones en la India con mi mujer, y la verdad es que era algo complicado ver los partidos por los horarios, tanto que ella se quedó dormida y terminé viendo yo solo la final». «Metió el gol Iniesta y es que no pude hacer mucha celebración, porque fue de madrugada en un hotel con todo en silencio; más bien lo celebré al día siguiente». El actual entrenador de las categorías inferiores del Gáldar vaticina que el duelo ante la Argentina de Messi «va a ser un partido muy igualado, pero gana España por 2-1».
Estela Royo. Excapitana del Spar Gran Canaria de baloncesto
La alero maña, que fue santo y seña del CB Islas Canarias, también sabe lo que es defender la elástica de la selección española, aunque en la disciplina del baloncesto. Desde el Pirineo Aragonés recuerda que «en 2010 me encontraba en Zaragoza junto a toda mi familia, en la bodega de casa». «Algunos son muy futboleros, aunque reconozco que yo lo soy algo menos que ellos, pero cuando marcó el gol Iniesta nos pusimos todos como locos celebrando el tanto y la victoria de España en el Mundial». En cuanto a la final de hoy ante Argentina, tiene claro que lo va volver a repetir: «Nos reuniremos todos en la bodega de casa esperando la victoria nuestra selección; como pronóstico espero un 2-1 a nuestro favor».
Jorge Almansa. Capitán del Club Voleibol Guaguas
El receptor cartagenero del Guaguas es un gran aficionado al fútbol. Siempre que el calendario lo permite no falla en sus visitas al Gran Canaria para ver a su Cartagena medirse con la UD. Recuerda que en 2010 «estaba el día de la final volviendo de Brasil, donde jugué mi último Mundial júnior, en el que quedamos séptimos y llegué a casa justo a tiempo para ver la final con mi familia». «El gol de Iniesta lo viví con mucha alegría, lo disfruté muchísimo con mi familia y lo pasamos en grande», relata el gran capitán de los amarillos, que afirma que en esta ocasión va a ver el partido «con mi hija y con varios amigos, recogidos en casa para disfrutarlo al máximo y poder ver a España ganar por segunda vez».
Silvia Navarro. Exguardameta del Rocasa y excapitana de la selección española de balonmano
La guardameta valenciana es una de las leyendas del balonmano nacional. Medallista olímpica, mundial y europea con las Guerreras. Este curso se despedía del Rocasa tras proclamarse campeona de liga por segunda vez en la historia del conjunto grancanario, habiendo levantado ambos trofeos. Recuerda que la final de Sudáfrica «la viví en Valencia con mi familia y siempre la recordaré por la narración del ‘Iniesta de nuestras vidas’, se nos puso la piel de gallina y siempre será un gol para recordar». Desde el sur de Gran Canaria, donde la exguardameta del campeón grancanario se encuentra de vacaciones con su pareja, pronostica un ajustado «2-1 a favor de España», que le daría a la Roja la segunda estrella.
Saray Manzano. Capitana del Club Voleibol Emalsa Gran Canaria
La receptora grancanaria sabe lo que es defender los colores de la selección, aunque en el deporte del voleibol. De hecho sus recuerdos de la finalísima de Sudáfrica se remontan a «una concentración en Soria con la selección júnior». «Vi el partido con mis compañeras y con otros deportistas que se encontraban en el centro. Lo vivimos con mucha euforia cuando marcó España, éramos súper jóvenes y, como también estábamos representando a la selección, para nosotras resultó un momento muy emotivo y divertido». La final de Nueva Jersey la va a presenciar en casa, «porque tengo la suerte de encontrarme en la Isla en esta ocasión, tranquilita y mi pronóstico es que aunque son dos selecciones muy buenas, para mí que gane la mejor, que espero que sea España porque se lo merece».
Juan Carlos Valerón. Exjugador de la UD Las Palmas
El Mago de Arguineguín sabe lo que es lucir la casaca de la absoluta en un Mundial, lo hizo en el de Corea y Japón de 2002, en el que España cayó en cuartos ante la anfitriona Corea. Además, disputó las Eurocopas de 2000 y 2004. Valerón recuerda que «la final la viví en casa con mi familia y la verdad es que el gol de Iniesta todos lo recibimos con una inmensa alegría». El Flaco vivirá el partido de hoy también «con mi familia» y está seguro de que «ganará España».
Pablo Aguilar. Exjugador del CB Gran Canaria de baloncesto
El ala-pívot granadino sabe lo que es levantar un trofeo de los gordos con la absoluta, lo hizo en el Eurobasket de 2015. Desde hace ya varias temporadas está afincado en Japón, donde continúa sacando a pasear su muñeca desde la línea de 6.75. A pesar de la distancia, mantiene fresco en la memoria la conquista del primer Mundial por la Roja en Sudáfrica en 2010: «Lo viví en una casa familiar que tiene una tía mía y recuerdo la reacción de todos con el gol de Andrés Iniesta, el agua salió volando por los aires, todos abrazándonos y tirándonos a la piscina, fue una alegría tremenda, inenarrable». En cuanto a la final ante Argentina de esta noche en Estados Unidos, Aguilar no tiene dudas: «Va a ganar España 2-0».
Javi Beirán. Exjugador del CB Gran Canaria de baloncesto
El alero madrileño vivió dos etapas en el Granca. Puede presumir de saber lo que es ganar un Mundial con la selección española de baloncesto, pero también se trata de un consumado futbolero. Recuerda que la finalísima de Sudáfrica la vivió in situ: «Tuve la suerte de poder verla en directo con Jaime, un amigo mío del colegio de toda la vida, nos aventuramos en los cuartos de final a intentar conseguir entradas para la final y poder estar allí, aunque sabíamos que Johannesburgo no es la ciudad más segura del mundo, pero conseguimos ver la final, rodeados de holandeses, con muy poquitos españoles y disfrutando de algo histórico». En cuanto a la final de hoy, «la veremos en Ibiza, porque he venido para participar en un homenaje a Nacho Martín y ganará España 2-0, para no sufrir mucho».
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