¿Dónde estabas en 2010 durante la final del Mundial de Sudáfrica entre España y Países Bajos?

La receptora grancanaria sabe lo que es defender los colores de la selección, aunque en el deporte del voleibol. De hecho sus recuerdos de la finalísima de Sudáfrica se remontan a «una concentración en Soria con la selección júnior». «Vi el partido con mis compañeras y con otros deportistas que se encontraban en el centro. Lo vivimos con mucha euforia cuando marcó España, éramos súper jóvenes y, como también estábamos representando a la selección, para nosotras resultó un momento muy emotivo y divertido». La final de Nueva Jersey la va a presenciar en casa, «porque tengo la suerte de encontrarme en la Isla en esta ocasión, tranquilita y mi pronóstico es que aunque son dos selecciones muy buenas, para mí que gane la mejor, que espero que sea España porque se lo merece».