El Gáldar cede en su ‘semi’ con el Tamanca

Gran Canaria tendrá que esperar para acceder a la finalísima del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera Categoría, tras caer el Unión Gáldar en su primera semifinal ante el conjunto palmero del Tamanca (12-11), sobre la arena del Terrero Mencey Tegueste. El rival de su verdugo será el vigente campeón, el Chimbesque de Tenerife, que podrá defender su corona tras imponerse al anfitrión en el derbi tinerfeño, el Tegueste, que sucumbió ante su afición por 12-10, liderados por el arte y la calidad de Eusebio Ledesma.

La clave de la derrota por la mínima del conjunto teldense estuvo en el enfrentamiento final entre el puntal B del Tamanca, Fernando Rodríguez y el puntal A del Unión Gáldar, Alberto Zamora. La primera agarrada fue separada, aunque los dos fueron a luchar y fueron el uno a por el otro. En la segunda, fue un poco más de lo mismo y cuando todo el público preveía que podía también terminar separada, y que podía haber muerte súbita, Alberto fue a por Fernando y éste lo contreó muy bien para llevarlo a la arena y darle la victoria final al club de La Palma.

En la otra semifinal, con la misma dosis de sufrimiento que en 2025 el conjunto de San Miguel de Abona se clasificó para la final tras doblegar en una apretada eliminatoria al Tegueste, que no pudo hacer valer su condición de anfitrión: 12-10. La calidad y saber estar de Eusebio Ledesma fue determinante para acabar con la resistencia de Mamadou Camara tras haber hecho antes otros tres puntos. El rival de la escuadra sureña este mediodía (12.30, Mencey Tegueste) será el Tamanca palmero.

Pese a su triunfo final, el Chimbesque vio como el penúltimo paso hacia su segunda corona regional seguida arrancaba torcido. Y es que el Tegueste salió muy respondón en las primeras sillas. Tanto, que los locales llegaron a colocarse primero con un 3-6 y justo a continuación con 4-7. Renta de tres puntos en los que mucho tuvo que ver el bien hacer de Iriome López, autor de tres puntos, para luego caer ante Víctor Pimienta.

Esta delicada situación obligó a que entrara en acción, quizá antes de lo previsto, Eusebio Ledesma. Sin embargo, lejos de llevar la luchada de inmediato hacia un marcador más parejo, el Chimbesque coqueteó con el abismo. Y es que su puntal A fue sorprendido, casi a toque de pito, por Joaquín Pérez. Descolocado por un escenario inesperado, a Eusebio se le vio hasta contrariado. Pero el vallero salvó esa especie de match ball, y luego, gracias a las amonestaciones, dejó fuera de brega a su adversario (7-7). También fue clave Víctor Pimienta.

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Llegaba así el duelo esperado entre los dos puntales A, en el que Camara no midió bien su acometida y Ledesma lo derribó en una contra. Ya en la segunda agarrada Mamadou fue a por un Eusebio que se puso a la defensiva (amonestación para ambos), hasta el punto de coquetear con un nuevo castigo que lo hubiera eliminado. El vallero, sin embargo, mostró todo el temple del mundo para hacer que el reloj corriera y certificar la victoria de su equipo. n