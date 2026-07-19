Huvermann provoca la primera derrota de Offringa en una final en Fuerteventura

Los cuadros de eliminación simple dejaron definidas las primeras posiciones provisionales tanto en categoría femenina como masculina tras una intensa jornada de competición, marcada por finales muy igualadas y un alto nivel técnico.

En la competición femenina, Lisa Kloster (GER), Maaike Huvermann (NED), Sandra Schill (GER) y Sarah-Quita Offringa (ARU) alcanzaron las semifinales después de superar sus respectivos cruces de cuartos de final. Kloster eliminó a Bianca Sottile (ITA) con 18,4 puntos; Huvermann se impuso a Isabel van Noesel (NED) por 28,9 a 4,9; Schill venció a Lina Schmied (AUT) por 8,8 a 6,5; y Offringa derrotó a Helena Derya Lale (GER) con un contundente 33,4 a 4,7.

En la primera semifinal, Kloster dominó la primera mitad de la manga con maniobras como un gozzada, un regular kono y un culo, pero Huvermann reaccionó en los minutos finales con varios shaka, un culo y un spock kono para remontar y clasificarse para la final por 29,1 a 20,7.

La segunda semifinal tuvo un claro dominio de Offringa, que enlazó un regular kono, un forward loop, un pasko, un air funnel y un burner para volver a superar la barrera de los 30 puntos y derrotar a Schill por 32,5 a 2,2.

Huvermann conquista la eliminación simple femenina

Antes de la gran final, Lisa Kloster aseguró el tercer puesto tras imponerse a Sandra Schill en la final B. La alemana construyó su victoria con una flaka, un regular kono y un culo, mientras que Schill no logró completar sus intentos de funnel y skopu.

La final enfrentó a Maaike Huvermann y Sarah-Quita Offringa en un duelo que se resolvió por apenas medio punto. La neerlandesa abrió con un regular kono, un shaka y un culo, ampliando posteriormente su puntuación con un burner, un spock, un skopu y un spock into culo.

Offringa respondió tras un inicio irregular con un spock into culo, un forward loop, un burner y, en los últimos minutos, completó un culo, un shaka y un último regular kono, manteniendo la incertidumbre hasta el final.

Finalmente, Huvermann se adjudicó la eliminación simple por solo 0,5 puntos, con Offringa en segunda posición, Kloster tercera y Schill cuarta. Estos resultados son provisionales y podrán modificarse durante la doble eliminación.

2ª Jornada Mundial Windsurf Fuerteventura 18/07/26 / Gabinete Prensa Campeonato

En la competición masculina, Lennart Neubauer (GRE), Balz Müller (SUI), Takumi Moriya (JPN) y Yentel Caers (BEL) avanzaron a semifinales tras superar los cuartos de final. Destacó especialmente Balz Müller, que firmó la mejor puntuación del campeonato hasta ese momento con 45,42 puntos gracias a maniobras como shifty, kabikuchi, pasko 360, cheeseroll into shaka y air kabikuchi, superando los 40,6 puntos de Jacopo Testa (ITA).

Neubauer venció a Dieter Van der Eyken (BEL) por 41,2 a 37,3; Müller superó a Testa; Moriya protagonizó el duelo más ajustado de la ronda al imponerse a Steven Van Broeckhoven (BEL) por 30 a 29,5; y Caers derrotó a Bodhi Kempen (NED) por 39,3 a 25,7.

Neubauer gana una final decidida por 0,11 puntos

En semifinales, Neubauer volvió a superar los 40 puntos para eliminar a Müller tras completar, entre otras maniobras, un doble culo, shifty, kabikuchi, doble burner y bongka.

La segunda semifinal ofreció otro duelo muy equilibrado entre Takumi Moriya y Yentel Caers. El japonés llegó a colocarse por delante con un pasko, un doble culo y un shifty, pero el belga remontó con un air funnel into burner, un pasko y un shifty-shaka para clasificarse para la final.

Balz Müller aseguró posteriormente el tercer puesto de la eliminación simple tras imponerse a Moriya en la repetición de la final B, después de que la primera salida fuera anulada por un problema con las banderas.

La gran final volvió a decidirse por un margen mínimo. Neubauer construyó su actuación con un doble culo planeado, shifty, spock culo, pasko, bongka, air skopu y un air funnel into burner. Caers respondió con una serie de maniobras de gran dificultad, entre ellas un air funnel into one-handed burner, shifty-shaka, air chachoo y air bob into culo, pero el griego terminó imponiéndose por apenas 0,11 puntos para conquistar la eliminación simple.

Tras la entrega provisional de los podios, la jornada concluyó con el inicio de la doble eliminación masculina, de la que únicamente se disputó la primera ronda. Consiguieron avanzar Ercole Rosso-Chioso (ITA), Pier Sergio Bongianni (ITA), que venció por solo 0,02 puntos a Nicolo Di Marco (ITA), Cosmo Pezzetti (ITA), Sebastian Gux (GER), Björn Saragoza (NB), Primus Sörling (SWE) y Luka Stomp (CUW), quien cerró el programa imponiéndose a Maarten Molenaar (POL).