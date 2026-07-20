Comienza el espectáculo en El Burrero con los mejores riders del mundo

La Playa de El Burrero, en el municipio de Ingenio, se convierte esta semana en el gran escaparate internacional del wingfoil. Algunos de los mejores riders del mundo ya entrenan y compiten en la Copa Open de Canarias de Wingfoil Slalom, que abre un programa que continuará con la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026.

Las primeras mangas han confirmado una pelea muy abierta. Los italianos Sebastiano Zorzi y Nicolò Spanu están destacando por combinar velocidad y regularidad, mientras la tarifeña Nía Suardíaz ha reaccionado con una progresión ascendente en las últimas mangas de la jornada.

Entre los canarios, Jeremy Rodríguez se sostiene en el grupo delantero con una serie sólida y Mar de Arce ha ido ganando consistencia con el paso de las mangas. En el slalom, donde el descarte puede modificar sustancialmente la tabla, la continuidad pesa tanto como las actuaciones punta y mantiene abierta la clasificación provisional.

Tras el Open de Canarias, la acción seguirá los días 21 y 22 de julio con la Copa del Mundo de FreeFly-Slalom, una modalidad de velocidad y estrategia que promete regatas muy disputadas. Del 23 al 25 llegará el turno del Surf-Freestyle, con saltos, rotaciones y maniobras aéreas que convertirán El Burrero en uno de los escenarios más espectaculares del calendario internacional.

La cita reúne a más de 120 deportistas de 13 países, entre ellos Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y España. La presencia femenina alcanza el 45 % de las inscripciones, un dato que confirma el crecimiento de la disciplina y el protagonismo cada vez mayor de las riders de alto rendimiento.

Las previsiones apuntan a vientos superiores a los 35 nudos y olas que podrían alcanzar los 1,9 metros. Estas condiciones exigirán precisión, potencia y capacidad de adaptación, y permitirán al público disfrutar desde la playa de mangas de velocidad y trucos de máxima dificultad.

Campeones y aspirantes, frente a frente en El Burrero

En categoría femenina, Nía Suardíaz parte como una de las grandes favoritas. La española, vigente campeona del mundo y referente internacional con solo 19 años, encontrará una oposición de primer nivel encabezada por Sofía Ginzinger, Marie Schlittenbauer y Milla Danguy. También estará en el foco la canaria Mar de Arce, que vuelve a medirse con la élite mientras compite en casa.

El cuadro masculino reúne igualmente a varios de los nombres más destacados del circuito. El estadounidense Christopher Macdonald (tricampeón mundial) y el danés Benjamin Castenskiold, vigente campeón, figuran entre los principales aspirantes en Surf-Freestyle. Su presencia anticipa eliminatorias con alto nivel técnico. Representando a España destaca Nathan Berger como mejor clasificado del combinado nacional, además del grancanario Ángel Granda, que cuenta con la experiencia de unas Olimpiadas y participará en las disciplinas de velocidad.

La ceremonia de inauguración da la bienvenida a la élite mundial

La jornada inaugural comenzó este lunes con el registro de competidores, la entrega del material técnico y la bienvenida oficial. El acto contó con la participación de la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el concejal de Turismo, Rubén Cruz; el concejal de Playas, Martín García; el presidente del Club Deportivo Canakite Experiences y organizador del evento, Manuel Martínez; y el director del GWA Wingfoil World Tour, Tom Hartmann.

Vanesa Martín puso en valor las condiciones de viento y mar de El Burrero y la proyección internacional que supone para Ingenio acoger a la élite del wingfoil, además de apelar al cuidado del entorno durante el campeonato. Seguidamente, Tom Hartmann avanzó una semana con un nivel deportivo renovado, trucos y saltos aún más espectaculares y jornadas de regatas llenas de acción.

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Por último, Manuel Martínez explicó que esta es la segunda edición en El Burrero y que este año, además de la disciplina de Surf-Freestyle, se cuenta con la de Freefly-Slalom y la celebración de la Copa Open de Canarias. La programación se completa con charlas ambientales, limpiezas de playas, conferencias sobre prevención de accidentes en el mar, cursos y clínics con profesionales.