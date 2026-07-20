El MI Diego Moreno Diepa ganó el I Memorial Augusto Menvielle

El joven Maestro Fide, de Guía, Diego Moreno Diepa, de 19 años, se adjudicó el I Torneo de Ajedrez, Memorial Augusto Menvielle Laccourreye, celebrado la pasada semana en las instalaciones del Club Fundación La Caja de Canarias, con 70 participantes, en la modalidad Blitz, partidas al ritmo de 5 minutos más tres segundos por jugada efectuada, con la novedad de que cada participante estaba obligado a desarrollar de manera obligada en las tres primeras rondas, tres aperturas preferidas por el homenajeado y recordado Menvielle, a saber: Gambito de rey; Holandesa, variante Leningrado y; Defensa Francesa.

Se clasificaron a continuación del ganador Diego Moreno, Omar García (MF), Diego Sánchez (infantil), José García Padrón (MI y excampeón de España), Arian González (GM), Joachim Mouhamad (MF francés), Alfredo Brito (MI), Santiago Sarmiento (MF) y Juan Carlos Ángel (Maestro canario), con la galdense Carla Cristina Sosa Suárez (MF) como mejor femenina.

El Memorial contó con el patrocinio de la demarcación en Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, del que estuvieron presente en el acto de clausura, el secretario de la Junta, Joaquín Romero y el vocal, David Campos.

A este Colegio pertenecía Augusto Menvielle que desarrolló profesionalmente una dilatada carrera como político y funcionario público.

Fue Delegado de Obras Públicas y Urbanismo en Toledo, Jefe del Servicio Hidráulico de Las Palmas, parlamentario regional y miembro del Gobierno Canario con el CDS (1987-1991) en la Consejería de Política Territorial y concejal del Ayuntamiento de LPGC.

Asimismo fue Jefe de la Dependencia Regional de la Delegación Especial de Hacienda de Las Palmas y de la Dirección General de Aguas, en los años previos a su jubilación.

En ajedrez impactó, con 18 años en 1956, ganando un torneo magistral organizado por el Real Madrid, tras vencer a las legendarias figuras del ajedrez español, Arturito Pomar, Román Torán y Jesús Díez del Corral.

Llegó a Las Palmas de Gran Canaria en 1969, como Jefe del Servicio Hidráulico del ministerio de Obras Públicas, uniendo su talento y prestigio al pujante ajedrez grancanario de aquellos años, formando parte del Club de La Caja que en 1973 conquistó el primero de los siete Campeonatos de España ganados por Gran Canaria hasta la fecha, por dos veces subcampeón de España individual, varios campeonatos provinciales y regionales y presencia en Olimpiadas y torneos internacionales.

Falleció el pasado 28 de enero a los 87 años, dejando en los aficionados de varias generaciones un hondo pesar ya que, Menvielle, como remarcó su amigo José García Padrón en el acto de clausura, “fue un ajedrecista ejemplar que jugó con la maestría que atesoraba hasta una semana antes de su muerte, comportándose siempre como un auténtico caballero”.

En el acto de entrega de premios estuvieron presentes su hijo Ignacio y su nieta Alicia; el Presidente del Club organizador, Fundación La Caja de Canarias, Juan José Sosa Suárez; José García Padrón, presidente Club Canariaschess y; el árbitro del certamen, José Manuel Pujales Llanos. El Memorial resultó un gran éxito.

LA EMOCIÓN DE SU NIETA ALICIA

En el acto de clausura la nieta de Augusto Menvielle, Alicia Menvielle Torres, dedicó unas palabras muy sentidas y emotivas a su abuelo:

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“Se me va a permitir dedicar unas palabras a mi abuelo Augusto: ante todo, quiero resaltar el agradecimiento de toda la familia por las muestras de afecto y cariño expresadas hacia él en este Memorial. De mi abuelo diré que jamás alardeó de sus éxitos profesionales y deportivos ante nosotros. Tenía la humildad por bandera. Nos enseñó que en esta vida hay que intentarlo todo y que lo primero es creer en uno mismo y afrontar las adversidades con actitud positiva y, si es así, los problemas parecerán granitos de arena. Si tuviese que elegir un adjetivo para definirle sería éste: mi abuelo, fue, por encima de todo, un hombre bueno y entrañable y así lo recordaremos siempre. Gracias a los que han hecho posible este magnífico Memorial y un fuerte abrazo.