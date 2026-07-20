El Gran Canaria Bike Team conquista la Chapel-Gorri por equipos y confirma su crecimiento nacional

l Gran Canaria Bike Team dio este sábado un nuevo paso adelante en su progresión dentro del ciclismo cadete nacional al imponerse en la clasificación por equipos de la 53.ª Prueba Chapel-Gorri, disputada en Ordizia (Gipuzkoa). El conjunto amarillo fue protagonista durante toda la carrera y culminó su excelente actuación con la cuarta posición de Pablo Álvarez, la quinta de Néstor Herrera y el triunfo colectivo en una prueba de grandísimo prestigio.

Los 58,8 kilómetros del recorrido, con el puerto de Abaltzisketa (3.ª categoría) como principal dificultad, se disputaron un ritmo vertiginoso de más de 41 kilómetros por hora de media. La carrera estuvo marcada por los continuos ataques desde la salida hasta que, antes del ascenso decisivo, un reducido grupo consiguió abrir una pequeña diferencia.

El Gran Canaria Bike Team no tardó en asumir el protagonismo. Asier Álvarez aprovechó un momento de indecisión en el pelotón para lanzar un ataque al que posteriormente se unió Ayose Robaina. Ambos formaron parte de una escapada de siete corredores que llegó a disponer de 45 segundos de ventaja.

En las primeras rampas de Abaltzisketa, Robaina apostó por continuar en solitario, mientras Asier le seguía junto a otro escapado. El fuerte ritmo impuesto por el pelotón terminó por neutralizar la fuga cuando apenas restaba un kilómetro para coronar.

Lejos de resignarse, el equipo canario volvió a intentarlo en el descenso. Pablo Álvarez y Néstor Herrera sorprendieron con un nuevo ataque que obligó al grupo principal a organizar una intensa persecución. Ambos fueron alcanzados a falta de cinco kilómetros para la llegada, dejando, no obstante, una nueva muestra de la ambición con la que compitió la formación de la capital.

La victoria se resolvió al esprint. Pablo Álvarez cruzó la meta en una excelente cuarta posición, seguido inmediatamente por Néstor Herrera, quinto, ambos con el mismo tiempo que el vencedor. Ayose concluyó en el puesto 33, Asier fue 47º y Álvaro Gómez terminó 73ª.

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El broche a una jornada casi perfecta llegó con la clasificación por equipos. El Gran Canaria Bike Team se adjudicó el triunfo con un tiempo de 4:18:29, aventajando en 1 minuto y 9 segundos al Café Dromedario-Flotamet y en 1 minuto y 23 segundos al Bolintxo Okindegia-Lana.