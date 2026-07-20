José Juan Arencibia, presidente de la FIFLP: "Tener a España defendiendo el título y que Gran Canaria sea sede de ocho partidos en ese Mundial es una locura"

¿Cómo fue vivir la conquista de la selección española de esa segunda estrella en el Metlife Stadium de New Jersey?

Vine como observador de FIFA desde el 3 de julio, junto con la gente del Instituto Insular de Deportes, con más de 50 ponencias, porque aquí estaban además de España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay, que son los países que van a estar en el Mundial 2030 como sedes, pero además estaba Arabia Saudí. Poder estar en el campo de Dallas, en el campo de entrenamiento del Inter Miami, ir a Los Angeles, poder vivir los cruces de España con Portugal y con Bélgica, el de Francia de nuevo en Dallas, el poder ganarles en el día de su fiesta nacional y lo de ayer (por el domingo), fue algo inenarrable, con cientos de miles de argentinos en Nueva York. La final fue increíble, Argentina se veía que quería llegar a los penaltis, pero sobre todo de cara a Gran Canaria como una de las sedes del próximo Mundial, porque no es lo mismo para España recibirlo siendo la vigente campeona y defendiendo el título. Van a jugar ese Mundial 64 selecciones, por lo que tendríamos unos ocho partidos en la sede.

¿Los retrasos en la obra de la remodelación del Estadio de Gran Canaria ponen en riesgo la condición de sede de la Isla?

No, en absoluto, Hay que tener visión. Es algo que trasciende a Gran Canaria y a Canarias, es algo que puede extenderse a tres o cuatro décadas en lo cultural, en lo social, porque a nivel deportivo se reformarán muchas canchas, se harán campos de fútbol y será un motor para Canarias todos los eventos de carácter mundial que se están celebrando aquí, como pueda ser por ejemplo el Mundial de Rallys a través del Rally Islas Canarias - Rally de España o la celebración de grandes festivales musicales. Tiene además una trascendencia y repercusión económica el ser sede mundialista, que se espera que se multiplique en un 3,2 veces la inversión mínima y son 96.000 millones de euros para las 20 sedes. La repercusión reputacional, la imagen, el tema de que por ejemplo en este último Mundial las selecciones llegaron hace 40 días y en el caso del Mundial de 2030 son 64 selecciones y se estará hablando del Mundial durante casi 90 días mientras las selecciones entrenan en las sedes. Es algo que trasciende por encima de las posibles quejas de algunas personas, porque en el futuro, todo lo que se ha ido haciendo en la Isla, como pueda ser la reforma del Teatro Pérez Galdós, el Auditorio Alfredo Kraus, ..., todo al final tiene una trascendencia y al final quien debe de decidir es la gente que está al frente de las instituciones. Las subidas del coste del Estadio de Gran Canaria, a raíz de la guerra, es una cosa normal, es la vida, en su día ese estadio nos costó mucho más caro que lo que nos va a costar ahora, que fueron 150 millones en aquella época. Ayudará mucho a la UD Las Palmas a la hora de mantenerse en la Primera División.

En esta nueva era de la comunicación digital, este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ha sido probablemente el más seguido de la historia, a pesar de los horarios. ¿Es algo que incluso se puede acrecentar en el próximo con esas 64 selecciones?

Estuve reunido con la directora de todas las sedes, es canadiense. Ellos estuvieron a punto de perder una sede por no hacer las cosas bien y me dijo que 'nosotros hemos visto Gran Canaria y es la mejor sede de todas' por la capacidad que tenemos de atraer a casi 20 millones de personas y por el trabajo del Instituto Insular de Deportes y la documentación, porque de todas las sedes somos los únicos que ya tenemos firmados todos los hoteles con nosotros, todos los temas de seguridad social, hemos firmado todo y están sorprendidos. Llevamos 70 años recibiendo turismo. No entro en los temas políticos, pero la gente quiere el Mundial aquí, quiere vivir los partidos y es algo mágico el ver a gente con camisetas de otros países y como a medida que van siendo eliminados van eligiendo las de otras selecciones, además de las suyas y la gente del propio país, animando a los equipos que juegan en sus sedes. Es algo único. ¿Qué ciudad no ha cambiado para siempre después de ser sede de un Mundial o unos Juegos Olímpicos? Le puedo decir que en Estados Unidos, después de haber sido ya sede del Mundial en el 94, han visto ahora en el soccer, como lo llaman ellos, una gran oportunidad de negocio, incluso quieren acoger el Mundial de 2038. Han facturado cientos y cientos de millones de euros.

¿Qué ha significado para el fútbol modesto y en concreto para el Panadería Pulido San Mateo, gracias al sorteo de la RFEF, el haber estado representado en esta final del Mundial?

Fue una idea de nuestro presidente, Rafael Louzán, que la puso en marcha, se hizo el sorteo y lo mismo que para Arabia Saudí, que irán más clubs, es algo inenarrable. Además, los 40 millones de euros que llegan de Arabia Saudí, son la vida para los clubs modestos y para las categorías de base.

Más allá de la reforma del propio Estadio de Gran Canaria, ¿va a afectar también a toda la ciudad y a la Isla para poder acoger a un evento de esta magnitud?

Nuestros planes de movilidad y de sostenibilidad nuestros son de los mejores del mundo. Tenemos por ejemplo el caso del Salto de Chira que nos va a dar mucha más energía para toda la Isla, el Estadio de Gran Canaria va a tener energía directa, como tiene el Gran Canaria Arena, al 100%, con energías limpias y sobre todo las obras que se realizarán detrás del propio estadio, junto al cementerio, que se harán rotondas y se urbanizará, porque formará parte del crecimiento de la ciudad.

Esta segunda estrella, ¿hasta que punto va a ayudar para potenciar la práctica del fútbol entre la juventud grancanaria y española en general?

La visibilidad que nos ha dado esa segunda estrella tras más de 40 días de Mundial va a traer más riqueza a la RFEF, por los contratos que están firmados con Adidas y con el resto de patrocinadores por la conquista del Mundial, imagínese ahora que se venderán 20 o 30 millones de camisetas nuevas donde España tiene el 50% de la venta de cada camiseta. La camiseta blanca se agotó en poco tiempo, pero ahora casi todo el mundo va a querer tenerla con esa segunda estrella. Que España pueda defender el título en nuestro Mundial y que Gran Canaria sea sede, con siete u ocho partidos como mínimo, es una locura. Los europeos querrán venir a jugar un partido aquí, los alemanes, noruegos, franceses, ingleses, ..., es que tenemos 19 millones de turistas en Canarias, de lo que se va a beneficiar también Tenerife y el resto de islas.

¿Ayuda el ser campeones del Mundo para evitar que la final del Mundial de 2030 se juegue en Casablanca y que finalmente se celebre en España?

Es muy importante el haber conseguido esa segunda estrella y el acercamiento de nuestro presidente a Gianni Infantino. No quiere decir que sea definitivo, pero España ahora tiene mucho que decir. FIFA tuvo el gesto de nombrar para la final a un árbitro europeo.

¿Cómo recibieron desde Estados Unidos el seguimiento masivo de la afición isleña de esta final, saliendo a la calle y llenando las plazas para animar juntos a la Roja?

Estuve hablando con el padre de Pedri y de Yeremy Pino antes del partido, hemos estado en contacto todo este tiempo, pero todavía no he tenido tiempo de leerme la prensa porque no he tenido tiempo. Mi mujer me ha transmitido que ha sido una felicidad infinita que sólo es capaz de generarla el fútbol y puedes pasar del todo a la nada en un minuto.

¿Qué anécdota nos puede destacar de su experiencia en este Mundial?

Desde que fui al primer partido he acudido a todos los demás con el mismo traje, con todas las acreditaciones y las pulseras que he ido recopilando en cada partido, porque como buen futbolero soy muy supersticioso. Y se da la circunstancia que uno de mis nueve hermanos ya no está entre nosotros, pero va siempre conmigo, llevo su foto y una medallita que tengo y en la final, hacía mucho calor, porque era el único estadio que fui que no estaba cerrado y me había quitado la chaqueta. Cuando llegó la segunda parte de la prórroga, miré al cielo, porque siempre le veo allí con sus gafitas y sentí que me decía que me pusiera la chaqueta. Fue ponerme la chaqueta y a los 30 segundos Ferran marcó el gol.