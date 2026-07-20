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Oficial: El Emalsa Gran Canaria cierra su plantilla con la incorporación de Inés Victory

El Olímpico se hace con los servicios de la colocadora joven más talentosa de la Liga Iberdrola

Inés Victory en un encuentro con la selección sub 19.

Inés Victory en un encuentro con la selección sub 19. / RFEVB

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Fichaje de presente y de mucho futuro el del último movimiento del Emalsa Gran Canaria en el mercado de fichajes. La escuadra grancanaria se ha hecho con los servicios del mayor talento joven del panorama nacional en la posición de colocadora. Inés Victory, a sus 21 años y con un 1,83 metros de estatura, es la principal responsable del enorme nivel demostrado por el DSV CV Sant Cugat en los últimos tiempos.

La menorquina está llamada a ser la extensión de su entrenador Juan Diego García en la pista de juego. Joven, aunque sobradamente preparada, es el fichaje bomba de las grancanarias que confían en su talento innato para dirigir a un plantel fraguado para intentar recuperar la corona perdida en la Liga Iberdrola. Junto a ella, Alejandra Pavón, canterana de las amarillas, será la encargada de formar un tándem joven, con presente y muchísimo futuro.

Crecimiento en el Sant Cugat

Formada en el Get Blume femení, dio el salto al Sant Cugat tras una breve estancia en el MCR Premià d'Alt Maresme. Fue en el conjunto catalán donde terminó de forjar la jugadora que es en la actualidad, pasando del filial al primer equipo para convertirse en su referente durante las tres últimas campañas.

Con la selección sub 19 conquisto el oro en el WEVZA, además de lograr un bronce en la Superliga 2 y otro bronce en la Copa de la Reina.

Noticias relacionadas y más

Nueve fichajes

Con su llegada son nueve las incorporaciones del Olímpico para esta temporada, en la que además de la armadora balear se han incorporado como caras nuevas Heloiza Pereira, en su regreso a casa, Zyare Abdul-Rahim, Petra Indrová, Magui Frías, Mariangel Vivas, Jessica Akamere, Justyna Lukasik y Margalida Pizà.

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