Pedri ya forma parte de la historia del fútbol español. El centrocampista canario se proclamó campeón del mundo con la selección española después de un camino marcado por el talento, la constancia y unos orígenes que nunca ha dejado atrás.

El futbolista de Tegueste ha sido uno de los grandes nombres propios de la conquista del Mundial y su éxito también ha puesto el foco en Canarias, la tierra donde comenzó a dar sus primeros pasos antes de convertirse en una referencia internacional.

Una historia que comenzó en Canarias

Antes de llegar a la élite, Pedri creció en el fútbol base canario, donde empezó a construir un estilo de juego que le ha llevado a convertirse en uno de los centrocampistas más reconocidos del mundo.

Su trayectoria siempre ha estado ligada a valores como el trabajo, la humildad y la capacidad de superar obstáculos, una imagen que Plátano de Canarias ha asociado al futbolista desde que se convirtió en embajador de la marca en 2021.

Pedri levanta la Copa del Mundo / Instagram

El vínculo entre Pedri y una marca nacida en las islas

La relación entre Pedri y Plátano de Canarias se ha construido alrededor de una misma idea: la importancia de crecer desde la raíz. La marca canaria ha acompañado al jugador durante los últimos años, coincidiendo con su consolidación en el fútbol profesional y su llegada a la selección española.

El triunfo mundialista supone ahora el punto más alto de una carrera que comenzó en una isla y que ha terminado llevando el nombre de Canarias hasta el escenario deportivo más importante del mundo.

Un campeón del mundo que mantiene sus raíces

Más allá de los títulos, Pedri se ha convertido en uno de los grandes referentes deportivos de Canarias por la forma en la que ha mantenido su conexión con su tierra. Su éxito en el Mundial refuerza la presencia de futbolistas canarios en la élite internacional y vuelve a poner en valor el talento surgido en las islas.

Para Plátano de Canarias, el campeonato representa también el reconocimiento a una historia compartida con un deportista que ha llevado los valores de Canarias al máximo nivel.