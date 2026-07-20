De San Mateo a vivir la conquista de la segunda estrella, la historia del director deportivo del Panadería Pulido

El Panadería Pulido San Mateo contó con un representante, su director deportivo, Jorge Betancor, en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que España ha derrotado en la prórroga a Argentina, con un solitario gol de Ferran, para sumar la segunda estrella.

El fútbol modesto canario ha sido testigo de excepción de la conquista de la segunda estrella por parte de la selección española, en una final para la historia en la que Ferran Torres toma el testigo de Andrés Iniesta, presente en la grada, como autor del gol que vuelve a colocar a la Roja en lo alto de la pirámide futbolística.

La RFEF realizó un sorteo para los clubs no profesionales del fútbol español -dos entradas entre los clubes de Primera RFEF, cinco entre los de Segunda RFEF y 18 entre los equipos de Tercera RFEF. Una entrada por cada club- del que han resultado agraciados 25 de ellos que han podido enviar a un representante hasta Estados Unidos, con todos los gastos pagados, para vivir in situ la finalísima ante Argentina que se disputó ayer en el Meatlife Stadium de New Jersey. En representación del fútbol grancanario, todo un histórico como es el Panadería Pulido San Mateo ha sido uno de los beneficiados.

Un sueño cumplido para Jorge Betancor

En representación del conjunto isleño de la Tercera RFEF, ha viajado ayer su director deportivo, Jorge Betancor, quien se ha desplazado hasta tierras norteamericanas con una camiseta del Panadería Pulido, que el directivo lucía con orgullo a la entrada del Meatlife Stadium, junto con la remera blanca de España.

Además del San Mateo, otros 24 clubs de toda España han tenido el privilegio de representar al fútbol modesto español en la cita más importante del balompie a nivel planetario: CD Extremadura, CF Rayo Majadahonda, Sestao River Club, SD Logroñés, UD Castellonense, CD Don Benito, CD Numancia de Soria, Celtiga CF, CD Llanes, CD Tropezón, UD Aretxabaleta, CP San Cristóbal, CD Roda, CF Pozuelo de Alarcón, Palencia CF, CD Huétor Vega, CD San Roque de Lepe, CD Llosetense, UD Los Garres, CS Azuaga, CD Cortés, CD FC La Calzada, CF Illueca y CF Illescas.

Para la directiva del CF Panadería Pulido San Mateo, el contar con «un representante en la grada de la Final de la Copa del Mundo en Nueva York es un motivo de enorme orgullo para toda la familia naranja. Representar a San Mateo, a Gran Canaria y al fútbol modesto en un evento de esta magnitud significa llevar nuestros valores mucho más allá del terreno de juego: pasión, compromiso, identidad y sentimiento de pertenencia. Porque los sueños no entienden de categorías, y hoy el nombre del Panadería Pulido vuelve a estar donde merece, formando parte de una cita histórica para el fútbol».

Fundado en 1993

El club fue fundado en 1993 por Francisco Pulido, propietario de la conocida Panadería Pulido de San Mateo. La empresa familiar comenzó su actividad en 1923, cuando el propio Francisco Pulido y Dolores Domínguez comenzaron a elaborar pan para sus vecinos en un pequeño horno doméstico. Con el paso de las generaciones, la panadería creció, pero siempre ha mantenido una estrecha vinculación con el municipio.

Representa uno de los ejemplos más singulares del crecimiento deportivo dentro del fútbol modesto del Archipiélago. Nacido en la Vega de San Mateo, en el centro de Gran Canaria, el equipo evolucionó desde los campos de las categorías regionales hasta competir en la cuarta categoría nacional, disputar la Copa del Rey y enfrentarse a un club de Primera División, la Real Sociedad, en el 2021.

Entre los hitos más destacados del club cuenta en su haber con tres campeonatos de Segunda Regional de Las Palmas, un campeonato de Primera Regional de Las Palmas, un ascenso a Tercera División, un ascenso a Segunda Federación, clasificación para la Copa del Rey, un campeonato de la fase canaria de la Copa Federación y una clasificación para la final territorial de la promoción de ascenso a Segunda Federación.

Cinco jugadores referentes

Los cinco jugadores más destacados que han vestido la elástica naranja hasta la fecha, son Pedro Vega, quien jugó con la UD Las Palmas en Segunda y en Primera División y se retiró jugando en el equipo de su municipio natal en la Regional Preferente; Kilian Alemán, que fue uno de los grandes protagonistas del ascenso de 2021 y participó en la histórica eliminatoria de Copa del Rey frente a la Real Sociedad; Raúl, el autor del gol que decidió el ascenso a la Segunda Federación con un gol en el 55’ del partido contra el Atlético Paso,el gol más importante de la historia del club; Braulio López y Pitu Viera.