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Sarah-Quita Offringa hace historia en Fuerteventura: logra su 18º título mundial de Freestyle en Sotavento

La deportista de Aruba firma su 18º título mundial de Windsurf Freestyle tras una espectacular remontada en la doble eliminación de Sotavento

Offringa celebrando un nuevo campeonato del mundo

Offringa celebrando un nuevo campeonato del mundo / La Provincia

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Mar Molina

Sarah-Quita Offringa volvió a hacer historia en Fuerteventura. La deportista de Aruba se proclamó campeona del mundo de Windsurf Freestyle por decimoctava vez tras completar una remontada en la doble eliminación del Mundial celebrado en las playas de Sotavento, en Pájara.

El triunfo supone además el 29º título mundial de su carrera, consolidando a Offringa como una de las grandes figuras históricas de esta disciplina.

Una remontada hasta el título en las playas de Sotavento

La jornada final del campeonato femenino de Freestyle comenzó con Maaike Huvermann (Países Bajos) en una posición favorable después de imponerse en la eliminación simple.

La neerlandesa necesitaba una sola victoria para conseguir su primer título mundial, mientras que Offringa estaba obligada a ganar dos mangas consecutivas para darle la vuelta al campeonato.

La arubeña comenzó su remontada superando a Lisa Kloster (Alemania), que terminó finalmente en tercera posición, y consiguió acceder a la final de la doble eliminación.

Dos victorias ante Huvermann para volver a ser campeona

El enfrentamiento definitivo puso frente a frente a Offringa y Huvermann en unas condiciones complicadas, con viento fuerte y un mar exigente en Sotavento.

La primera final cayó del lado de la deportista de Aruba, lo que obligó a disputar una Superfinal para decidir la campeona del mundo.

En la manga decisiva, Offringa volvió a imponerse y cerró una remontada que le permitió levantar su 18º título mundial de Freestyle.

Sotavento vuelve a ser escenario de grandes momentos del windsurf

El Campeonato del Mundo de Windsurfing de Fuerteventura volvió a reunir a los mejores especialistas internacionales en una de las zonas más reconocidas del circuito.

Las condiciones de viento y mar de las playas de Sotavento fueron protagonistas durante una jornada final marcada por la intensidad de las últimas mangas.

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El podio femenino quedó completado por Maaike Huvermann, segunda clasificada, y Lisa Kloster, tercera, mientras que Sandra Schill y Helena Derya Lale finalizaron entre las cinco mejores.

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