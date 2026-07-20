El torneo de Rafa Nadal vuelve a Gran Canaria: cerca de 200 jóvenes tenistas compiten en Telde por seguir sus pasos

Gran Canaria vuelve a ser una de las sedes del circuito de tenis base impulsado bajo el sello de Rafa Nadal. Cerca de 200 jóvenes jugadores participan esta semana en una nueva edición del Rafa Nadal Tour by Santander, que se celebra en Tennis Academy El Cortijo, en Telde.

La competición reúne a promesas de diferentes puntos de España en las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, en un torneo que combina deporte, formación y valores asociados a la trayectoria del tenista mallorquín.

Telde acoge por quinto año una cita nacional del tenis base

Las instalaciones de El Cortijo se convierten durante toda la semana en el punto de encuentro de una de las pruebas más destacadas del calendario juvenil nacional.

La cita alcanza su quinta edición consecutiva en Gran Canaria, consolidando a la isla como una sede habitual del circuito.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo busca transmitir principios como el esfuerzo, la responsabilidad, la humildad y la capacidad de superación, valores que han marcado la carrera de Rafa Nadal.

Un torneo con carácter solidario ligado a la Fundación Rafa Nadal

El Rafa Nadal Tour mantiene también su vertiente solidaria. Parte de los recursos obtenidos con las inscripciones se destinan a los proyectos de la Fundación Rafa Nadal, que utiliza el deporte como herramienta de inclusión y formación.

La organización destaca que el objetivo del circuito no es únicamente formar jugadores, sino acompañar a los jóvenes en su crecimiento personal.

Las primeras jornadas ya reúnen a las promesas del tenis nacional

La competición arrancó con los primeros encuentros de los cuadros principales, con partidos de las categorías sub-12 y sub-14 masculinas, además de la categoría sub-16 femenina.

Durante la semana se disputarán las rondas finales hasta llegar al sábado, cuando se celebrarán las finales que pondrán el cierre al torneo.

Gran Canaria, escaparate para las jóvenes promesas

La presencia del Rafa Nadal Tour vuelve a situar a la isla como escenario de una competición que reúne a algunas de las futuras figuras del tenis español.

Además, el torneo cuenta con participación canaria, con varios jugadores locales que buscarán avanzar en sus cuadros ante su público.