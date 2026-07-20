Yeremy Pino entra en el olimpo de los campeones del mundo ante los ojos de su gente

Yeremy Pino entró en la historia, convirtiéndose en el segundo grancanario, tras David Silva, en ser campeón del mundo. Y lo hizo ante los ojos de medio centenar de familiares, vecinos y allegados que se reunieron en torno a una televisión en la plazoleta del Lomo del Chinche, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el extremo del Crystal Palace dio sus primeras patadas a un balón antes de convertirse en una leyenda del fútbol grancanario, canario y español, como uno de los nuevos 26 campeones.

Por iniciativa de la familia se organizó un encuentro vecinal frente al televisor, en el que todos los vecinos aportaron sillas, música, banderas e incluso pintura roja y amarilla para que los niños se dibujasen la bandera de España en sus rostros, en los prolegómenos de la histórica cita.

Orgullo familiar

Los más cercanos a Yeremy Pino tomaron la palabra y expresaron con orgullo lo que supone para ellos ver que aquel niño que jugaba con ilusión en la plazoleta dispute el mayor evento futbolístico del mundo. Su tío, Agoney, comentaba: «Sin duda es uno de los elegidos y la familia está orgullosa de ver a alguien a quien queremos cumplir su sueño, que es llegar a la final de una Copa del Mundo».

Sobre los inicios del exjugador del Villarreal, su abuela Maricarmen recordó: «Empezó con un balón. Se iba con él al parque a jugar con los amigos. Quien le inculcó el fútbol fue su padre, Carmelo. Siempre jugó a la pelota y se llevaba a Yeremy a jugar; eso le hizo vivir tanto el fútbol», dijo. Yeremy llegaba del colegio y no quería otra cosa que comer y salir a la calle -en palabras de su abuela- para pasarse horas jugando con los amigos. «Teníamos que llamarlo para que volviera, pero al que realmente hacía caso era a su tío: él le silbaba y enseguida subía corriendo».

Iván Icígar Salvador

Ambicioso desde chico

Pino siempre fue ambicioso con respecto a convertirse en futbolista profesional. Así lo relataba su tío: «Una vez, cuando tenía 12 años, él fue dos veces a La Masía. Estando en el Huracán, que tenía un convenio con el Barça, me acuerdo de que mi cuñado no podía ir y fui yo con él. En el hotel le decía: ‘Oye, nené, ¿qué quieres ser de mayor?’, y él me respondía: ‘Tití, yo quiero ser futbolista’. Yo le pregunté: ‘¿Pero si no llegas a ser futbolista, qué vas a hacer?’, y él decía: ‘No, no, yo quiero ser futbolista’. Mira hasta dónde ha llegado».

Su primo Fran destacó el nivel que mostraba el extremo de la selección en las pachangas del barrio: «Tengo varias anécdotas con él. Incluso cuando estábamos en el campus de verano del Victoria tenían que ponerlo con jugadores o niños de menor nivel para que los partidos no fueran tan desiguales. Él siempre quería ganar; si perdía, se echaba a llorar». Fran recuerda cómo le decía: «‘Primo, eres un basura’, de broma, o cualquier cosa que se le ocurriera, porque tiene muy mal perder, como todos los jugadores que adoran este deporte. En el Torneo del Carmen, jugando con niños de su edad o un poquito mayores, perdió la final y le dio un arrebato. Tuvimos que decirle que era solo un torneo para divertirse, pero él se lo tomaba muy a pecho y, gracias a eso, ha llegado tan lejos».

Su ídolo, Cristiano Ronaldo

Su abuela también relató que el gran ídolo del canterano de la UD Las Palmas era Cristiano Ronaldo, por lo que le hacía especial ilusión cruzarse con Leo Messi: «Cristiano era su ídolo. Le motiva mucho enfrentarse a Messi. Para él, CR7 es una fuente de inspiración por su entrenamiento, por mejorar día a día y por su disciplina». La abuela opinó que hay jugadores que están «tocados por una varita», como el astro argentino, pero el referente de su nieto desde pequeño ha sido Cristiano. «La verdad, es un referente como deportista y como persona. El aliciente de jugar contra Messi es que puede ser su último Mundial. Ojalá que a Yeremy le queden varios y que esta sea su primera estrella».

La familia también recordó dónde estaba Yeremy el 11 de julio de 2010, cuando España conquistó el Mundial de Sudáfrica. Su primo Fran lo rememoró con cariño: «Lo fue a ver con su hermana. En su Instagram, en los mejores amigos, subió una foto con ella de recuerdo».

Iván Icígar Salvador

El relevo de David Silva

Además, para su tío es un auténtico orgullo que el jugador del Crystal Palace sea hoy el relevo grancanario de David Silva en la selección española: «Es un honor. Escucho el nombre de David Silva y se me eriza la piel porque es un ídolo para toda Canarias y para España. Que Yeremy sea otro referente y forme parte de nuestra familia es un orgullo gigante».

En la previa de la final de la Copa del Mundo, los nervios eran inevitables ante una cita de tal magnitud y su familia se animaba incluso con una predicción. Agoney comentó: «Lo estaba pensando antes, mientras me duchaba, y ¿por qué no? Creo que vamos a ganar 3-1, con un golito de Yeremy si tiene la oportunidad de jugar». Por su parte, Fran apostó por una victoria de España en la tanda de penaltis, con Pino siendo el encargado de lanzar uno de ellos.

A pesar de que no pudo gozar de minutos en la final de ayer ante Argentina, sólo fue una anécdota más que no restó ni un ápice a la hazaña de un jugador llamado a seguir viviendo grandes tardes con la Roja y que puede presumir de esa segunda estrella en el pecho que le identifica ante el planeta futbolístico como campeón del mundo.