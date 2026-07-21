Las grancanarias Lucía Rodríguez, Silvia Bosch y Gabriela Paun disputarán la fase final del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria

El ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria vivió una jornada clave con la disputa de la tercera y última ronda de la fase previa, en la que se decidieron las últimas plazas para el cuadro final, que comenzó de forma simultánea con la celebración de sus primeros cuatro encuentros individuales en las instalaciones del Gran Canara Tennis & Pádel Center.

La competición mantiene un alto nivel deportivo con la presencia de jugadoras procedentes de distintos países y con representación canaria tanto en la fase previa y en el cuadro final, convirtiendo, una vez más a Gran Canaria, en uno de los mejores escaparates del tenis femenino internacional.

La tenista grancanaria Lucía Rodríguez se clasificó brillantemente para el cuadro final después de derrotar a Olga Fernández Sancho por 6-2 y 6-0 en un gran partido.

Rodríguez acompañará en la fase decisiva a las también grancanarias Gabriela Paun y Silvia Bosch, quienes debutarán mañana ante la valenciana Yaiza Bordería y la madrileña Carlota Corte.

Al mismo tiempo, se celebraron cuatro partidos de la primera ronda del cuadro final con los triunfos de la española Teixidó García, la rusa Shkutova, la americana Lam y la eslovaca Novak.

Sin representación canaria en dobles

En la modalidad de dobles, la pareja canaria compuesta por Adriana Calvo y Sofía Monzó plantó cara a uno de los mejores dúos del torneo, la italiana Cirpanli y la española Donoso, aunque acabaron perdiendo en dos sets.

Tampoco pudo avanzar de ronda la grancanaria Marta Gayoso, quien formando pareja con Andrea Palazón, cayó derrotada ante Olga Sancho y Noemí Mckenzie.

Por último, la también grancanaria Irene Vigara, quien hizo dupla con Carlota Vila, perdió en dos parciales ante la suiza Anais Gabriel y la británica Freeya Peet.

Con la conclusión de la fase previa quedará configurado definitivamente el cuadro principal del torneo, que reunirá durante toda la semana a algunas de las jóvenes promesas del circuito internacional femenino.

Un nivel creciente de tenis de más de veinte países

La directora deportiva del torneo, Susana Sananes, destacó el sobresaliente nivel de juego y la competitividad que se está viviendo desde las primeras jornadas y subrayó la importancia que tiene esta cita para el desarrollo del tenis femenino, especialmente en Canarias. "Cada año comprobamos el enorme crecimiento del torneo, tanto por la calidad de las jugadoras como por el interés que despierta entre las jóvenes promesas. Para las tenistas canarias supone además una oportunidad única de competir en casa frente a rivales internacionales y seguir acumulando experiencia al máximo nivel", señaló Sananes, quien también puso en valor el trabajo realizado por la organización y las instituciones públicas y marcas colaboradoras.

El ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria vuelve a reunir a jugadoras de diferentes nacionalidades en una competición puntuable para el ranking mundial de la ITF y que continúa consolidándose dentro del calendario internacional femenino, ofreciendo además una excelente oportunidad para que las jóvenes tenistas españolas y canarias compitan al máximo nivel sin salir del país en unas instalaciones a la altura de los grandes eventos internacionales.

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El ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el CD Costa Arenas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y la colaboración de la Federación Canaria de Tenis y de las marcas privadas Hidramar Group e Incapol.