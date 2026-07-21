Nía Suardíaz y Sebastiano Zorzi se imponen en la Copa Open de Canarias de Wingfoil Slalom 2026

La tarifeña Nía Suardíaz y el italiano Sebastiano Zorzi se proclamaron vencedores de la Copa Open de Canarias de Wingfoil Slalom 2026, una competición que reunió a más de 30 participantes en la Playa de El Burrero, en Gran Canaria.

La cita, celebrada bajo la organización de la Real Federación Canaria de Vela, sirvió como antesala de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup, que continuará durante esta semana con la presencia de algunos de los mejores especialistas internacionales de esta disciplina.

Nía Suardíaz domina la categoría femenina con presencia canaria en el podio

La actual campeona del mundo volvió a demostrar su nivel en aguas canarias y se llevó la victoria en la categoría femenina. La deportista de Tarifa finalizó además tercera en la clasificación absoluta de la prueba, con 25 puntos netos.

Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026 / Sailing Energy

El segundo puesto femenino fue para Mar de Arce, también natural de Tarifa pero afincada en Canarias y representante del Club Deportivo Canakite Experiences, organizador del evento. La rider terminó séptima de la general con 34 puntos. El podio femenino lo completó la lanzaroteña Anais Mestres, que cerró la competición en la decimotercera posición absoluta con 50 puntos.

Sebastiano Zorzi gana la categoría masculina por delante de Spanu y Jeremy Rodríguez

En la clasificación masculina, el triunfo fue para el italiano Sebastiano Zorzi, que terminó las cinco mangas disputadas con 8 puntos netos tras aplicar un descarte. Zorzi cimentó su victoria con dos primeros puestos y superó a su compatriota Nicolò Spanu, segundo clasificado con 14 puntos netos.

El mejor representante canario fue Jeremy Rodríguez. El grancanario finalizó tercero en la categoría masculina y cuarto en la clasificación general, con 28 puntos netos, quedándose a las puertas del podio absoluto. Rodríguez mantuvo sus opciones hasta el final y cerró la última manga con una sexta posición.

Gran Canaria reúne esta semana a la élite mundial del wingfoil

Tras la Copa Open de Canarias, la Playa de El Burrero será escenario de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026, que arranca con la competición de FreeFly-Slalom los días 21 y 22 de julio.

Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026 / Sailing Energy

Entre los favoritos figuran el francés Bastien Escofet y la española Nía Suardíaz, actuales campeones mundiales de la disciplina, además de otros nombres destacados como Francesco Cappuzzo, Romain Ghio, Kylie Belloeuvre, Sebastiano Zorzi, Mar de Arce o Viola Lippitsch. La competición continuará del 23 al 25 de julio con la modalidad de Surf-Freestyle, donde los especialistas internacionales competirán en velocidad, estrategia y maniobras aéreas.

La Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026 reunirá durante una semana a más de 120 deportistas procedentes de 13 países, consolidando a la isla como uno de los grandes escenarios internacionales para los deportes de viento. Además de la competición deportiva, el evento contará con actividades ambientales y propuestas abiertas al público.

La cita está organizada por el Club Deportivo Canakite Experiences, el Club Náutico El Burrero y el Ayuntamiento de Ingenio, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela y Spar, y el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Promotur Islas Canarias y la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.