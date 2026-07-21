Las prometedoras raquetas canarias pisan fuerte en los dieciseisavos de final del Rafa Nadal Tour by Santander

El Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2026 entró este martes en una de las jornadas más intensas de competición con la disputa de los dieciseisavos de final en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, donde a lo largo del día se celebraron 64 encuentros correspondientes a las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, tanto masculina como femenina.

Alrededor de 200 jóvenes tenistas procedentes de diferentes puntos de España participan en esta séptima y última prueba del circuito nacional, que reúne en Gran Canaria a algunas de las mayores promesas del tenis español antes de la disputa del Máster Final en la Academia de Rafa Nadal.

La armada canaria apunta alto en el cuadro final

En la categoria sub 12 masculina Álvaro Benítez ganó su partido, mientras que en sub 14 masculino pasaron a la siguiente ronda Luis Jordán, Mario García, Eugenio Álvarez Montoro, Hugo Roel y Adam Lucio.

En sub 14 femenino ganaron Marina Ruiz, María Álvarez, Nadia Espino, Amaia Torres, Amaia Ramírez, Kristina Kanina, Naroe Granado y Ellie Thompson.

Finalmente, en sub 16 sacaron el billete para los octavos de final Jaime Pérez, Darío Perdomo, Pablo Torralba, Kris Vranes y Pablo Mansito, en la modalidad masculina, y Sofía Monzó, Astrid Aguiar y Lia Kalatozishvilli en la femenina.

Al cierre de esta nota de prensa, casi una veintena más de tenistas del archipiélago peleaban por acceder a la fase principal que continuará mañana con la ronda de octavos de final.

Gran Canaria, parada del circuito por quinto año consecutivo

La cita grancanaria vuelve a convertirse, por quinto año consecutivo, en sede indiscutible del Rafa Nadal Tour by Santander antes del desenlace de la temporada. El circuito nacional ha recorrido durante 2026 las ciudades de Barcelona, Sevilla, Barcelona, Alicante, Madrid, Gijón y la isla de Gran Canaria, antes de poner el broche definitivo con el Máster.

Los mejores clasificados de cada categoría obtendrán su billete para disputar el Máster Final, que se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre en la Rafa Nadal Academy, en Mallorca, donde competirán los mejores jugadores del circuito nacional junto a los ganadores del Trofeo de Valores.

El director deportivo del evento, Jorge Sánchez, remarcó el alto nivel deportivo y humano que se vive en cada edición del circuito: «Es una satisfacción comprobar, una vez más, el compromiso de los jóvenes jugadores, sus familias y todos los profesionales que hacen posible este torneo. Más allá de la competición, el Rafa Nadal Tour promueve valores como el esfuerzo, el respeto, la superación y el compañerismo, que forman parte de la esencia de este proyecto. Estamos convencidos de que esta experiencia contribuirá al crecimiento deportivo y personal de todos los participantes", señaló.

Mucho más que un torneo de tenis

Uno de los rasgos que distingue al Rafa Nadal Tour by Santander es su marcado carácter educativo y solidario. Además de la competición deportiva, el circuito desarrolla actividades orientadas a fomentar valores como el esfuerzo, el respeto, la superación, el compañerismo y la deportividad entre los jóvenes participantes.

Asimismo, el torneo mantiene su vocación benéfica, ya que los fondos recaudados se destinan a la Fundación Rafa Nadal, que impulsa proyectos sociales dirigidos a favorecer el desarrollo personal y la integración de niños y jóvenes a través del deporte.

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El Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2026 está organizado por el Tennis Academy El Cortijo y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Ayuntamiento de Telde y la compañía aérea Binter.