Yeremy Pino y su amigo David después de ganar el Mundial: “¡Lo hicimos papi!”

Yeremy Pino ganó el Mundial acompañado de 25 compañeros de selección extraordinarios, pero también rodeado de familiares y amigos que estuvieron a su lado tanto en los momentos de éxtasis como en los más complicados. Uno de ellos es David González, conocido en redes sociales como @davidcanario_, que aprovechó para relatar en sus cuentas de Instagram y TikTok todo el recorrido de España hasta sumar su segunda estrella. Su recuerdo favorito de la final fue el cara a cara que tuvo con el jugador del Crystal Palace una vez el árbitro pitó el final del partido, cuando se dijeron: "¡Lo hicimos papi!"

David y Yeremy se conocieron hace tres años, cuando el extremo, por aquel entonces en el Villarreal, se lesionó de la rodilla y acudió a ejercitarse a un gimnasio de Miami en el que trabajaba el influencer. El amigo del campeón del mundo tuvo el placer de vivir el Mundial entero: "No me perdí ningún partido". Y después de una experiencia de aproximadamente 40 días, de entre todos los estadios que visitó se queda con «el de Los Ángeles y el de Dallas, que son una pasada. El de Atlanta también me encantó, quizá porque fue la primera vez que entré en un estadio durante un Mundial".

El creador de contenido también quedó sorprendido por el estadio de Guadalajara: "Llegabas desde fuera y parecía que estaba integrado en una montaña, con una estructura muy abierta y un gran círculo en la cubierta". El que menos le convenció durante su recorrido por la cita mundialista fue precisamente el escenario de la final, el Metlife Stadium, aunque sin duda es del que guardará un mejor recuerdo él y todo un país.

Una lesión que no le quitó un ápice de ilusión

David relató cómo vivió Yeremy Pino el momento de su lesión en el cierre de la fase de grupos ante Uruguay. Comenta que el jugador del Crystal Palace estaba junto a su familia y que todos estaban preocupados porque "teníamos miedo de que fuera algo más grave y se perdiera directamente todo el Mundial". El internacional temía, por su parte, «tener que volver a España para operarse». De todas formas, su amigo David era el más optimista de todos: "Después del partido, en la grada, le decía que yo creía que no tenía ninguna fractura y que, si Dios quería, todo se iba a quedar en un susto".

Sin embargo, si por algo se ha caracterizado el extremo grancanario, cuyo ídolo es una de las grandes figuras del deporte como Cristiano Ronaldo, es por tener una "cabeza muy fuerte". El influencer destacó la capacidad de recuperación del canterano de la UD Las Palmas: "A lo largo de su carrera ya ha tenido algún que otro contratiempo y siempre ha salido adelante, volviendo incluso más fuerte de lo que estaba. Al final, esto es una cicatriz más. Cualquiera, con tal de ser campeón del mundo, habría seguido adelante con lo que tuviera".

La apuesta por ganar la Copa del Mundo

Una cita de este estilo siempre va acompañada de alguna apuesta de la que más de uno acaba arrepintiéndose. En ese aspecto, David cuenta una anécdota que además se puede ver en sus redes sociales: "Antes del partido contra Francia hicimos una apuesta por si ganábamos el Mundial y hasta la dejamos grabada. Lo único que me pidió fue que no publicáramos nada hasta que terminara el torneo, por si lo gafábamos. Teníamos muchísima confianza en que íbamos a ganar y ahora me toca cumplir: él tiene que raparme toda la cabeza y la barba al cero, y se va a tatuar mi nombre".

La agónica final la vivió junto a la peña de La Furia Española y pudo dejarse la voz como el resto de aficionados. Pese a que el encuentro se fue hasta la prórroga y España ganó de manera épica, el fiel amigo de Yeremy comenta que el título no fue tan sorprendente: "De todas formas, el grupo estaba tan convencido de que iba a ganar el Mundial conforme avanzaba el torneo que esa confianza terminó contagiándose a todos".