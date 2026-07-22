La anécdota más viral de Ferran Torres con Pedri de protagonista: de buscar al canario a acabar con una caja de ambrosías Tirma

La celebración del Mundial de España dejó una imagen con auténtico sabor canario. Lo que comenzó como el intento de un aficionado por entregar unas ambrosías Tirma a Pedri acabó con Ferran Torres recibiendo la caja completa durante la rúa de la selección española por las calles de Madrid.

El protagonista de la escena es Daniel Leatt García, un aficionado criado en Gran Canaria que lleva casi una década viviendo en Madrid. Seguidor de la UD Las Palmas y del FC Barcelona, tenía claro que quería aprovechar la celebración del título para intentar ver de cerca a uno de sus jugadores favoritos: Pedri.

Daniel salió a la calle con una bandera canaria y una caja de Tirma para Pedri

Daniel se crió durante sus primeros años en Firgas y posteriormente en El Zumacal, donde guarda un recuerdo especial de su infancia y de su gente. Hace casi diez años se trasladó a Madrid en busca de trabajo, pero siempre ha mantenido el vínculo con Canarias.

Cuando conoció que la rúa de la selección española pasaría por las calles cercanas a su domicilio, no dudó en salir junto a un grupo de amigos hasta la calle Alberto Aguilera con una camiseta de España, una bandera canaria y una caja de ambrosías Tirma.

Su idea era llamar la atención de Pedri y regalarle unas unidades del conocido dulce canario. Una elección que tenía un significado especial para él, ya que considera que este producto representa uno de esos sabores que conectan con las islas a quienes viven lejos de casa.

"Todo canario que lleva tiempo fuera de las islas te dirá que un bocado de una ambrosía trae un recuerdo a Canarias", explicó Daniel al recordar el motivo por el que decidió llevar la caja.

Ferran Torres respondió por Pedri y terminó quedándose con el regalo

La escena cambió totalmente cuando Daniel llamó la atención de Ferran. El héroe nacional se interesó por las ambrosías y, aunque indicaba que Pedri estaba en la parte de atrás de la guagua, no quería irse sin su premio dulce. Tal fue así que le pidió la caja entera y, en un momento de total ilusión, se la tiró al valenciano.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

Una anécdota mágica que Daniel recordará toda su vida. Si bien es verdad que no pudo contactar con Pedri, tanto él como sus amigos pudieron hablar con el jugador que dio a España su segunda estrella.

Las ambrosías Tirma acabaron apareciendo en la retransmisión de La 1

La anécdota no quedó solo entre el jugador y el aficionado. Las cámaras de la retransmisión nacional captaron a Ferran Torres con la caja de ambrosías Tirma durante la celebración del Mundial, celebrando que tenían un tentempié dulce tras un día intenso de celebración.

La imagen terminó circulando en redes sociales y muchos aficionados destacaron la aparición de un producto canario en una de las celebraciones deportivas más seguidas del país.

Lo que iba a ser un pequeño regalo de un aficionado a Pedri terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de la fiesta de la selección española: una caja de ambrosías Tirma viajando desde Canarias hasta la guagua de los campeones del mundo.