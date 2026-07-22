Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedri, Ferran TirmaJacksons FuerteventuraFabiola Mbulito, niña fallecida en La LajaPerra ChenoaBono único guaguas CanariasUD Las PalmasTasa de basura LPGCMúsica Las Palmas de Gran CanariaÓxido Las CanterasEstadio de Gran Canaria
instagramlinkedin

Enrique Mata cerró el año 2025 con varios récords y títulos mundiales

Enrique Mata en la Copa del Mundo de Ibiza

Enrique Mata en la Copa del Mundo de Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Año 2025 inolvidable para Enrique Mata, nadador del club Gloria Swin Train Maspalomas, cerrando el año como número 1 en los rankings mundiales, cosechando además los títulos mundiales tanto en piscina de 25 y 50 metros como en Aguas Abiertas. El nadador sureño ubicado en la categoría de 60 a 64 años obtuvo en piscina de 50 metros los títulos mundiales y mejores marcas de 200, 400, 800 y 1.500 metros. En piscina de 25 metros fue primero en 400 metros libres y tercero en 200 metros libres. Ostenta además distintos récords de Europa en piscina de 25 y 50 metros, siendo además campeón de España y del mundo en Aguas Abiertas. Su próxima competición será en Eslovaquia el 27 y 28 de agosto en las distancias de 1.500 y 3.000 metros en Aguas Abiertas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a una niña de 14 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. El Olympiacos cede y la UD Las Palmas cierra el fichaje de Jefté
  4. Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes
  5. Esclarecido el violento asalto a la joyería de Las Terrazas en Telde: cuatro detenidos y botín de más de 120.000 euros
  6. El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
  7. Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial
  8. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas

Conductores alertan de la ocupación de la parada de guaguas del Open Mall por parte de taxis de Arrecife

Luis Valentín Mateo: "La empatía que se genera en el Camino de Santiago es una de las mejores experiencias"

Luis Valentín Mateo: "La empatía que se genera en el Camino de Santiago es una de las mejores experiencias"

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

La reflexión de Carlos Lee Ferrer tras el España-Argentina: «En este Mundial he visto cosas muy injustas»

La reflexión de Carlos Lee Ferrer tras el España-Argentina: «En este Mundial he visto cosas muy injustas»

Tres encapuchados asaltan una casa en Telde armados con un cuchillo

Tres encapuchados asaltan una casa en Telde armados con un cuchillo

Batalla campal en pleno vuelo: el avión regresó a Canarias tras solo 30 minutos de trayecto

Batalla campal en pleno vuelo: el avión regresó a Canarias tras solo 30 minutos de trayecto

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

La gestora de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria afronta hasta 240.000 euros en reclamaciones por incumplir el contrato

La gestora de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria afronta hasta 240.000 euros en reclamaciones por incumplir el contrato
Tracking Pixel Contents