Enrique Mata cerró el año 2025 con varios récords y títulos mundiales
Año 2025 inolvidable para Enrique Mata, nadador del club Gloria Swin Train Maspalomas, cerrando el año como número 1 en los rankings mundiales, cosechando además los títulos mundiales tanto en piscina de 25 y 50 metros como en Aguas Abiertas. El nadador sureño ubicado en la categoría de 60 a 64 años obtuvo en piscina de 50 metros los títulos mundiales y mejores marcas de 200, 400, 800 y 1.500 metros. En piscina de 25 metros fue primero en 400 metros libres y tercero en 200 metros libres. Ostenta además distintos récords de Europa en piscina de 25 y 50 metros, siendo además campeón de España y del mundo en Aguas Abiertas. Su próxima competición será en Eslovaquia el 27 y 28 de agosto en las distancias de 1.500 y 3.000 metros en Aguas Abiertas.
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