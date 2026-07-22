La final de la Copa OPC-Sumytrans queda en el aire: el Maxorata no se presentará y reclama explicaciones

La final de la Copa OPC-Sumytrans queda pendiente de resolución después de que el Club de Lucha Maxorata-Pedro Sánchez haya anunciado que no se presentará a disputar la cita. La entidad majorera justifica su decisión por la falta de garantías organizativas y disciplinarias y reclama explicaciones públicas a los organismos federativos.

El club comunicó su postura a través de un comunicado oficial en el que asegura que la final continúa “sin fecha prevista” y considera que las circunstancias actuales no permiten afrontar el encuentro con las condiciones de igualdad y transparencia que, a su juicio, debe tener una competición de esta relevancia.

La decisión llega después de la situación generada en torno al procedimiento disciplinario abierto tras la suspensión cautelar de dos luchadores del Unión Antigua, un caso que ha provocado dudas y reclamaciones por parte del conjunto majorero sobre la gestión realizada durante las últimas semanas.

El Maxorata cuestiona la gestión de la competición

Según explica el club, la Federación Canaria de Lucha Canaria no habría comunicado “de forma fehaciente” la suspensión cautelar de los deportistas afectados, una circunstancia que considera determinante a la hora de valorar la celebración de la final.

La entidad majorera sostiene que la Federación Insular de Lucha Canaria de Fuerteventura debería haber optado por aplazar la competición hasta que se aclarase la situación y se garantizasen las mismas condiciones para todos los participantes. En su comunicado, el Maxorata defiende que una final de esta importancia debe desarrollarse bajo criterios “claros, transparentes y respetuosos” con los clubes, luchadores y aficionados implicados.

El club asegura que intentó buscar una solución

El conjunto majorero señala que durante los últimos días trasladó sus dudas y preocupaciones a los organismos federativos con el objetivo de encontrar una salida antes de la disputa de la final.

Sin embargo, el club afirma que sus propuestas no fueron atendidas y que no encontró una respuesta que permitiera garantizar, desde su punto de vista, una celebración de la cita en condiciones adecuadas. Por este motivo, el Maxorata insiste en que su decisión de no competir no responde a una falta de compromiso deportivo ni supone renunciar al trabajo realizado durante toda la temporada.

Una decisión para defender la igualdad deportiva

La entidad considera que disputar la final en las circunstancias actuales podría afectar a la imagen de la competición y a los principios de igualdad, respeto y juego limpio que deben regir la lucha canaria. El club asegura que asume las posibles consecuencias disciplinarias derivadas de su decisión y que actuará “con responsabilidad” ante las medidas que puedan adoptar los organismos competentes.

El futuro de la Copa OPC-Sumytrans, pendiente de la resolución

La situación deja ahora en el aire una final que debía reunir a dos de los equipos más destacados de la lucha canaria en Fuerteventura. El Maxorata-Pedro Sánchez centrará ahora sus esfuerzos en la Final Regional del Trofeo Santiago Ojeda, prevista para el próximo 25 de julio, antes de dar por cerrada la temporada.

Mientras tanto, queda pendiente conocer los próximos pasos de las federaciones y la evolución del procedimiento disciplinario que ha provocado el conflicto alrededor de la final de la Copa OPC-Sumytrans.