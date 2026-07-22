Kaitlin Quevedo consigue un billete directo al US Open y aterriza en Gran Canaria tras entrar en el cuadro principal del Grand Slam

Kaitlin llega a Gran Canaria con un nuevo motivo para celebrar. La tenista ha confirmado su presencia en la próxima edición de la Maspalomas Cup, que se disputará la próxima semana, después de conseguir uno de los grandes objetivos de su temporada: acceder directamente al cuadro principal del US Open, el último Grand Slam del año.

El cierre de las listas de inscripción del torneo estadounidense ha confirmado que Kaitlin estará entre las jugadoras que competirán en el main draw de Nueva York, una plaza que ha obtenido gracias a su actual posición en el ranking mundial y que le permitirá evitar la siempre exigente fase de clasificación previa.

Kaitlin jugará su primer US Open desde el cuadro principal

El acceso directo al cuadro final supone un reconocimiento al crecimiento que la jugadora ha experimentado durante los últimos meses. La tenista no tendrá que disputar las rondas previas del torneo y podrá centrarse directamente en la competición contra algunas de las mejores raquetas del circuito internacional.

El US Open, que se celebra en las pistas de Flushing Meadows, será la última gran cita del calendario de Grand Slam y reunirá un año más a las principales figuras del tenis mundial.

De Nueva York a Gran Canaria: parada en la Maspalomas Cup

Antes de afrontar ese reto internacional, Kaitlin hará escala en Gran Canaria para disputar la Maspalomas Cup, una competición que reunirá en la isla a varias jugadoras de alto nivel.

Su presencia supone uno de los grandes atractivos del torneo, ya que los aficionados canarios podrán ver en directo a una tenista que llegará a la cita después de asegurarse una plaza entre las mejores del mundo.

La participación de Kaitlin refuerza además el crecimiento de un torneo que busca consolidarse como una referencia dentro del calendario tenístico y acercar a Canarias competiciones de primer nivel.

Una temporada marcada por nuevos retos

El billete directo al US Open confirma la evolución de Kaitlin y premia la regularidad mostrada durante la temporada. La tenista afrontará ahora una semana especial en Gran Canaria antes de poner rumbo a Nueva York para competir en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

La Maspalomas Cup se convierte así en una oportunidad única para disfrutar de una jugadora que llegará a la isla con la confianza de haber alcanzado uno de los grandes hitos de su carrera.