El López Socas se convierte en la casa del grappling en Canarias: el torneo que mezcla espectáculo, combates extremos y cantera llega este sábado

Las Palmas de Gran Canaria volverá a ser este sábado el centro del grappling con la celebración del VIII Give Me The Money (GMTM), un evento que ha convertido esta disciplina de combate en un espectáculo deportivo con una fórmula diferente: luchadores invitados, enfrentamientos de alto nivel y combates pensados para buscar la finalización.

La cita tendrá lugar en la Gallera del Polideportivo López Socas a partir de las 16:00 horas y contará con más de una veintena de enfrentamientos, incluyendo por primera vez una edición Kids que apuesta por acercar este deporte a las nuevas generaciones.

Un torneo donde no gana quien suma más puntos

El Give Me The Money se ha consolidado como una competición diferente dentro del calendario del grappling. A diferencia de otros torneos tradicionales, los participantes no acceden mediante inscripción abierta, sino que son seleccionados por invitación para garantizar combates de máximo nivel.

Además, el formato de competición cambia respecto a otros campeonatos. Los enfrentamientos no se basan en un sistema de puntuación convencional, sino que están orientados a la finalización del rival, con tiempos reducidos que buscan combates más rápidos, intensos y espectaculares.

La organización también apuesta por profesionalizar la disciplina con premios económicos para los deportistas, un modelo que busca ayudar al crecimiento de los luchadores y reforzar el carácter competitivo del evento.

Gran Canaria, epicentro del grappling nacional

La celebración del VIII Give Me The Money llega en un momento de crecimiento para esta disciplina en la isla, después del éxito del Campeonato de España celebrado recientemente en el Gran Canaria Arena. El evento reunirá a algunos de los mejores especialistas del panorama regional, nacional e internacional, con una velada que pretende acercar el grappling a un público más amplio y convertirlo en una experiencia deportiva y de entretenimiento.

El Give Me The Money se ha consolidado como una competición diferente dentro del calendario del grappling / La Provincia

Los más jóvenes tendrán su propio protagonismo

Una de las principales novedades de esta edición será el estreno del Give Me The Money Kids, una competición destinada a jóvenes promesas del grappling. El torneo contará con una categoría masculina para participantes de entre 10 y 11 años, con un peso máximo de 35 kilos, y una categoría femenina para niñas de entre 7 y 8 años, con un límite de 30 kilos.

Desde la organización destacan que los combates de los más pequeños suelen ser uno de los momentos más llamativos del evento por la espontaneidad y la ausencia de complejos con la que afrontan la competición.

Enrique Quevedo protagonizará la pelea estelar

Entre los nombres destacados de la velada estará el canario Enrique Quevedo, protagonista del combate principal, que afronta la cita después de varios meses de preparación. El luchador asegura llegar con ganas de demostrar el trabajo realizado y considera que eventos como el Give Me The Money son importantes para impulsar una disciplina que cada año suma más seguidores y practicantes.

Con esta octava edición, el torneo vuelve a apostar por un formato que combina competición profesional, espectáculo y formación de nuevos talentos, consolidando al López Socas como uno de los puntos de encuentro del grappling en Canarias.