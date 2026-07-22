Lucía Rodríguez y Gabriela Paun se citan en los octavos de final del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria en una jornada histórica para el tenis femenino canario
Lucía Rodríguez elimina a la italiana Camilla Zanolini, número uno del torneo, mientras Gabriela Paun avanza tras vencer a Yaiza Bordería
Las tenistas grancanarias Lucía Rodríguez y Gabriela Paun protagonizaron la gran noticia de la primera ronda del cuadro final en el Gran Canaria Tennis Center, donde una jugadora isleña se asegurará su presencia en los cuartos de final
El ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria vivió una jornada para el recuerdo en las pistas del Gran Canaria Tennis & Pádel Center con un protagonista indiscutible:el tenis canario.
La primera ronda del cuadro final dejó dos grandes victorias locales que permiten a Lucía Rodríguez y Gabriela Paun avanzar hasta los octavos de final de una competición internacional que reúne a jóvenes talentos del tenis femenino.
Lucía Rodríguez elimina a la número uno del torneo
La gran sorpresa de la jornada llegó de la mano de Lucía Rodríguez, tenista canaria procedente de la fase previa, que firmó un espectacular partido ante la cabeza de serie número uno, la italiana Camilla Zanolini.
Rodríguez ganó el primer set y perdió el segundo para cerrar por la puerta grande su pase a octavos de final ante la gran candidata a conquistar el título en la manga decisiva (6-3; 1-6 y 6-3).
La tenista isleña demostró personalidad, capacidad de sufrimiento y una gran madurez competitiva para superar a una de las grandes favoritas del torneo y convertirse en una de las sensaciones de esta edición del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria.
También brilló la grancanaria Gabriela Paun, que no dio opción a la valenciana Yaiza Bordería, a la que derrotó en dos sets para certificar su clasificación para los octavos de final (7-6 y 6-2).
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