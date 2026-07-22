Nía Suardíaz y Francesco Cappuzzo conquistan la Copa del Mundo de FreeFly-Slalom en Gran Canaria

La tarifeña Nía Suardíaz y el italiano Francesco Cappuzzo se proclamaron ganadores de la Copa del Mundo de FreeFly-Slalom de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026, celebrada en la Playa de El Burrero, en Ingenio. La prueba reunió a una treintena de riders internacionales y abrió en aguas grancanarias la temporada mundial de esta modalidad, marcada por la velocidad y la estrategia a más de 40 nudos.

Durante dos jornadas, los alisios y el estado del mar exigieron la máxima precisión a los participantes. Fuera de la zona de salida, protegida por el dique, la flota afrontó viento intenso y mar abierto, unas condiciones que obligaron a utilizar las alas más pequeñas y premiaron la regularidad en los giros, los pasos por boya y las secciones de bombeo y planeo libre.

En categoría femenina, Nía Suardíaz confirmó su condición de favorita desde las eliminatorias. La vigente campeona mundial ganó cinco de las seis mangas disputadas en la primera jornada y llegó a la fase decisiva al frente de la clasificación. En la final volvió a imponer su velocidad y control para sumar la victoria que le dio el triunfo en Gran Canaria.

Tras su victoria, Nía Suardíaz se mostró muy satisfecha con su actuación: "Estoy súper contenta. Han sido dos días de FreeFly-Slalom muy buenos; en la primera jornada gané casi todas las eliminatorias y hoy también conseguí vencer en la final. Estoy muy agradecida de poder estar aquí y quiero dar las gracias a mis patrocinadores y a todas las personas que hacen posible este evento".

La francesa Kylie Belloeuvre obtuvo la segunda plaza y su compatriota Enoha Laurent completó el pódium. La tarifeña Mar de Arce, afincada en Canarias y representante del Club Deportivo Canakite Experiences, concluyó con un meritorio cuarto puesto tras acceder a la final.

Cappuzzo resuelve una final de máxima tensión

La categoría masculina mantuvo la emoción hasta la última salida. Francesco Cappuzzo, líder tras las eliminatorias, consiguió la primera victoria de la final. El francés Bastien Escofet respondió en la siguiente manga y forzó una nueva carrera, pero el italiano recuperó el mando en el enfrentamiento definitivo y alcanzó las dos victorias necesarias para adjudicarse la prueba.

Cappuzzo destacó la intensidad de la competición: "Han sido dos días increíbles. Tras seis eliminatorias de clasificación, afronté un camino muy duro hasta la final, en la que hubo varias caídas y fueron necesarias tres mangas para decidir al ganador. Volver a lo más alto después del difícil final de la pasada temporada es una sensación increíble. Estoy muy feliz y ya tengo ganas de competir la próxima semana en Fuerteventura".

Escofet, campeón mundial vigente, terminó segundo. El francés Tom Pansard fue tercero y el italiano Sebastiano Zorzi cerró la final en cuarta posición. Entre los representantes canarios, el grancanario Ángel Granda obtuvo el noveno puesto y Jeremy Rodríguez, también grancanario, finalizó undécimo.

El resultado reedita el doblete de vencedores que Suardíaz y Cappuzzo firmaron en la Copa del Mundo de Fuerteventura 2025, también en la modalidad de FreeFly-Slalom. Ambos vuelven así a compartir lo más alto de una prueba del circuito mundial celebrada en Canarias.

Suardíaz y Cappuzzo, líderes de la clasificación mundial

Tras los resultados de Gran Canaria, Nía Suardíaz encabeza la clasificación general femenina de FreeFly-Slalom con 1.000 puntos, seguida por Kylie Belloeuvre, con 970; Enoha Laurent, con 940; y Mar de Arce, con 910. Elena Moreno ocupa la undécima posición, con 710 puntos.

En la clasificación masculina, Francesco Cappuzzo se sitúa en primera posición con 1.000 puntos. Bastien Escofet es segundo, con 970; Tom Pansard, tercero, con 940; y Sebastiano Zorzi, cuarto, con 910. Entre los representantes canarios, Ángel Granda figura noveno con 760 puntos y Jeremy Rodríguez, undécimo con 710.

La lucha por el título mundial continúa abierta

La victoria en Gran Canaria permite a Suardíaz y Cappuzzo tomar la delantera, pero los títulos mundiales todavía no están decididos. La Copa del Mundo de Fuerteventura, prevista del 27 de julio al 1 de agosto en Sotavento, será la segunda de las tres pruebas de FreeFly-Slalom programadas en 2026 y llevará el campeonato a su ecuador. Con pocas oportunidades para sumar puntos y sin posibilidad de descartar resultados, la cita majorera será decisiva para que los aspirantes consoliden o recorten diferencias antes de la gran final de Brasil, prevista para noviembre.

El Surf-Freestyle toma el relevo en El Burrero

La Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup continuará del 23 al 25 de julio con la Copa del Mundo de Surf-Freestyle. Los mejores especialistas internacionales se enfrentarán en una disciplina que combina maniobras aéreas, dificultad técnica, ejecución y aprovechamiento de las condiciones del mar. El público podrá seguir la competición desde la Playa de El Burrero.

El evento reúne durante la semana a más de 120 deportistas de 13 países y consolida a Gran Canaria como uno de los grandes escenarios mundiales de los deportes de viento. La competición se completa con actividades ambientales, acciones formativas y propuestas abiertas a la ciudadanía.

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La Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026 está organizada por el Club Deportivo Canakite Experiences, el Club Náutico El Burrero y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela y Spar, y el apoyo de las áreas de Turismo y Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Promotur Islas Canarias y la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.