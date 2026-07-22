La reflexión de Carlos Lee Ferrer tras el España-Argentina: «En este Mundial he visto cosas muy injustas»

Carlos Lee Ferrer necesitó empezar por el principio antes de hablar de fútbol. Antes de la final, antes de las decisiones arbitrales y antes de la tensión que dejó el España-Argentina. El creador canario abrió un hilo en Threads con una advertencia: quería expresar lo que sentía sin que nadie interpretara sus palabras como un ataque contra el pueblo argentino.

«No sé ni cómo explicar todo lo que quiero decir sin que nadie se sienta ofendido», comenzó. A partir de ahí, reconstruyó una relación con Argentina que no nace de una rivalidad deportiva, sino de la convivencia, la amistad y los recuerdos de infancia.

Solo después llegó la crítica. Lee Ferrer reconoció los méritos de la selección argentina, pero aseguró que durante este Mundial percibió decisiones «muy injustas» y un trato arbitral favorable en distintos partidos.

«Soy español de las Islas Canarias»

Carlos Lee Ferrer situó su reflexión en el carácter abierto y multicultural de Canarias. «Soy español de las Islas Canarias, aquí siempre ha habido mucha riqueza cultural, ya que nuestro puerto es un lazo de unión entre América y Europa», escribió.

El creador explicó que esa conexión histórica ha permitido a los canarios crecer junto a personas de diferentes nacionalidades y sentir como propias muchas de sus costumbres. En su caso, esa cercanía con Argentina estuvo presente desde que era niño.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

«Yo personalmente tengo muchos amigos argentinos. Cuando era niño íbamos todos los domingos a casa de unos y hacíamos paellas, asados… celebrábamos juntos el fin de año», recordó.

Lee Ferrer definió aquellos años como una etapa especialmente feliz de su infancia y reivindicó su admiración por la cultura argentina, su música, su gastronomía e incluso el mate.

Los ídolos argentinos que marcaron su infancia

El fútbol también ocupó un lugar central en esa relación. Carlos Lee Ferrer recordó que creció viendo a algunos de los grandes nombres del fútbol argentino y admirando una forma de vivir este deporte basada en la pasión, la garra y el talento.

«Siempre me gustó su fútbol y sus futbolistas, jugadores con talento, garra, corazón y una manera de sentir el fútbol como muy pocos lo sienten», afirmó.

En su hilo citó a Fernando Redondo, Diego Armando Maradona, Claudio Caniggia, Pablo Aimar, Ariel ‘Burrito’ Ortega, Gabriel Batistuta y Hernán Crespo. También recordó a varios futbolistas argentinos que pasaron por la UD Las Palmas, como Turu Flores, Simionato, Walter Pico o Daniel Carnevalli.

Lamine Yamal, de España, con su medalla durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, disputada el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, Nueva Jersey, Estados Unidos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Incluso recuperó uno de los grandes relatos que rodean al club amarillo: la posibilidad de que Maradona hubiera llegado a la UD Las Palmas antes de fichar por el Barcelona.

Todo ese recorrido tenía una finalidad clara. Lee Ferrer quería dejar claro que su crítica no nacía del rechazo hacia Argentina.

«No estoy en contra de ellos»

«Este preludio es para ponerles en situación de la cercanía que tengo con el pueblo argentino», explicó antes de entrar en el terreno más delicado de su reflexión.

El creador canario insistió en que no está en contra de los argentinos y que su intención era ofrecer una apreciación personal sobre lo ocurrido en el torneo. También comenzó reconociendo los logros deportivos de la selección.

«No hay que quitarle méritos a lo que ha hecho la Scaloneta: ganar dos Copas América y un Mundial, y llegar a otra final consecutiva, no es fácil, y ellos solos se lo han ganado», escribió.

Ese reconocimiento, sin embargo, dio paso a la parte más crítica del hilo.

«En este Mundial he visto cosas muy injustas»

Carlos Lee Ferrer aseguró que durante el campeonato percibió decisiones difíciles de entender y una falta de equilibrio en el criterio arbitral.

«Este Mundial… ¿este Mundial? No sé por qué, pero he visto cosas muy injustas», señaló.

Según su interpretación, Argentina habría salido favorecida en varios encuentros por acciones que sí se sancionaban a sus rivales, pero no al conjunto albiceleste.

El delantero argentino número 10, Lionel Messi, reacciona tras la final del Mundial de fútbol de 2026 entre España y Argentina, disputada en el estadio de Nueva York / TIMOTHY A. CLARY / AFP

«Siento que han salido favorecidos en la mayoría de sus partidos, pitándoles cosas que a los demás no les pitaban, en su beneficio, y pitándoles a los otros equipos cosas que la misma selección de Argentina había hecho y salían impunes», sostuvo.

Lee Ferrer diferenció, no obstante, entre las decisiones arbitrales y la responsabilidad directa de los futbolistas. «¿Qué culpa tiene la selección argentina? En ese aspecto, ninguna», reconoció.

Su reflexión, sin embargo, no se detenía ahí. El creador apuntó también a la actitud mostrada durante el torneo, aunque el fragmento compartido del hilo termina justo cuando comienza a desarrollar esa parte de su crítica.

Una reflexión nacida desde la cercanía, no desde el rechazo

El valor del hilo de Carlos Lee Ferrer está precisamente en ese contraste. No escribe desde una animadversión previa hacia Argentina, sino desde una relación personal construida durante años a través de la amistad, la cultura y el fútbol.

Su crítica llega después de reconocer la grandeza de la Scaloneta y el mérito de sus títulos. Pero también después de una final que dejó emociones intensas y una sensación de injusticia que, según explica, venía acumulando desde encuentros anteriores.

El hilo no busca borrar el vínculo entre Canarias y Argentina. Al contrario, parte de él para defender que la admiración no obliga a guardar silencio cuando algo se considera injusto.

Carlos Lee Ferrer lo planteó desde el principio: hablar sin ofender, reconocer sin idealizar y criticar sin convertir a todo un pueblo en adversario.