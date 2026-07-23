Blanca Alabau conquista Sotavento: la española logra su primera victoria en el Mundial de Windsurf de Fuerteventura

La española Blanca Alabau fue una de las grandes protagonistas de la segunda jornada del 38º Campeonato del Mundo de Windsurfing de Fuerteventura, tras conseguir su primera victoria en la competición de Slalom X en las aguas de Sotavento.

La regatista nacional, única representante española en el cuadro femenino, completó una brillante actuación en una jornada marcada por unas condiciones cada vez más exigentes y por la incorporación al recorrido de la tradicional "salchicha", un obstáculo flotante que obliga a los participantes a realizar un salto y que volvió más espectacular la competición.

Blanca Alabau se estrena con victoria en Sotavento

La victoria de la española llegó en la quinta final femenina del campeonato. Tras una salida en la que Jenna Gibson (Reino Unido) tomó inicialmente la iniciativa, Alabau fue ganando posiciones hasta colocarse en cabeza junto a Marion Mortefon (Francia).

La francesa sufrió una caída al superar la "salchicha", un momento que aprovechó la española para ponerse al frente y mantener la ventaja hasta cruzar la línea de meta. Alabau terminó por delante de Bobbi-Lynn De Jong (Países Bajos), Jenna Gibson, Mae Davico y Femke van der Veen. El triunfo supuso además una importante reacción después de la descalificación sufrida en la jornada anterior por una salida prematura.

La española mantiene el pulso entre las mejores

Después de su victoria, Blanca Alabau volvió a situarse entre las mejores en las siguientes mangas disputadas durante la jornada.

La española finalizó quinta en la sexta final y cerró el día con una cuarta posición en la última prueba femenina, manteniendo su presencia en la lucha con algunas de las grandes especialistas internacionales. Por delante, la británica Jenna Gibson confirmó su gran inicio de campeonato con una nueva victoria, mientras que la francesa Justine Lemeteyer protagonizó la remontada del día con dos triunfos consecutivos en las últimas finales.

Mortefon frena el dominio de Iachino en categoría masculina

En el cuadro masculino, el italiano Matteo Iachino continuó dominando la competición durante la mañana y sumó su tercera victoria consecutiva en las eliminaciones. Sin embargo, el francés Pierre Mortefon respondió por la tarde con un triunfo que frenó la racha del italiano y volvió a abrir la lucha por el título mundial. Mortefon superó una complicada jornada tras haber quedado eliminado en cuartos de final en la prueba anterior y consiguió imponerse en una final en la que adelantó a Iachino tras una buena maniobra antes del tramo decisivo.

Sotavento vuelve a ser escenario del mejor windsurf mundial

El Campeonato del Mundo de Windsurfing de Fuerteventura continúa convirtiendo las aguas de Sotavento, en el municipio de Pájara, en uno de los grandes escenarios internacionales de esta disciplina. La competición reúne durante estos días a los mejores especialistas del mundo en Slalom X, una modalidad que combina velocidad, técnica y maniobras espectaculares sobre el agua.