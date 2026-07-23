Lucía Rodríguez mantiene vivo el sueño canario en el ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria tras ganar un duelo de alto nivel

El tenis femenino canario seguirá teniendo representación en la fase decisiva del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria. La grancanaria Lucía Rodríguez logró este jueves su clasificación para los cuartos de final tras imponerse a su paisana Gabriela Paun en un emocionante encuentro disputado en las pistas del Gran Canaria Tenis & Padel Center.

La jugadora del Tennis Academy El Cortijo se llevó la victoria por 7-6 y 6-4 en un partido marcado por la igualdad y que enfrentó a dos de las principales representantes del tenis femenino de las islas.

Lucía Rodríguez supera un duelo canario y se mete en cuartos

El primer set estuvo marcado por la máxima igualdad entre ambas tenistas y tuvo que decidirse en el desempate, donde Rodríguez consiguió tomar ventaja.

En la segunda manga, la grancanaria mantuvo la concentración en los momentos decisivos para cerrar el partido y confirmar su presencia en los cuartos de final, después de haber comenzado su camino en el torneo desde la fase previa.

Su próxima rival será la eslovaca Kristina Novak, octava cabeza de serie del torneo.

“No es fácil llegar tan lejos en un torneo de esta magnitud”, explicó Lucía Rodríguez tras el encuentro. La tenista destacó la oportunidad que supone para las jugadoras canarias competir ante rivales internacionales y aseguró que afrontará el próximo partido con el objetivo de seguir creciendo.

El tenis canario asegura una representante en la lucha por el título

Con esta victoria, el ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria garantiza al menos una jugadora de las islas en los cuartos de final del cuadro individual.

La jornada también dejó la eliminación de la canaria Silvia Bosch en el cuadro de dobles. La jugadora formaba pareja con la valenciana Yaiza Bordià y cayó ante la dupla formada por Olga Bienzobas Fernández y la australiana Naomi McKenzie por 6-1 y 6-0.

El torneo continúa reuniendo en Gran Canaria a más de un centenar de tenistas procedentes de más de 20 países, con jóvenes promesas y jugadoras que buscan sumar experiencia y puntos para el ranking mundial.

El público responde a una cita internacional en Gran Canaria

La directora deportiva del torneo, Susan Sananes, destacó el nivel mostrado durante la jornada de octavos de final y puso en valor el ambiente que se está viviendo en las instalaciones del Gran Canaria Tenis & Padel Center.

La competición afronta ahora su fase decisiva con los cuartos de final, donde los aficionados podrán seguir disfrutando de una cita internacional que reúne a algunas de las jugadoras con mayor proyección del circuito femenino.