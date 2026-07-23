Seis jóvenes tenistas canarios brillan en el Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria y se meten en semifinales

El tenis canario sigue dando motivos para mirar al futuro con optimismo. Seis jóvenes jugadores del Archipiélago han logrado clasificarse para las semifinales del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2026, una de las citas más importantes del calendario nacional de formación, que esta semana reúne en el Tennis Academy El Cortijo, en Telde, a algunas de las mayores promesas del tenis español.

La jornada de cuartos de final dejó una destacada actuación de los representantes isleños, con varios triunfos ante rivales llegados de diferentes puntos de España y con dos plazas para la final aseguradas gracias a los enfrentamientos directos entre tenistas canarios.

Seis canarios estarán en las semifinales del torneo

En la categoría sub-14 femenina, la jugadora del Tennis Academy El Cortijo Marina Ruiz confirmó su gran momento tras superar a su compañera de club Larissa Dobjanschi por un contundente doble 6-1.

En sub-16 femenina, la teldense Isabella Pulido consiguió su clasificación después de vencer a Carla Pardos por 6-2 y 6-4, mientras que Nia Kalatozishvili se impuso en un duelo de máxima igualdad a la también grancanaria Sofía Monzó en tres sets.

En el cuadro masculino, Darío Díaz avanzó hasta las semifinales de sub-16 tras derrotar a Kris Vranes por 6-3 y 6-1. También estará entre los cuatro mejores Hugo Suárez, protagonista de uno de los partidos más emocionantes de la jornada, con una victoria ante Li Yile por 7-6, 4-6 y 6-4.

Por último, en sub-14 masculina, Tristán Vlasted logró su billete para semifinales después de superar a otro representante canario, Eugenio Álvarez, por 7-5 y 6-0.

Dos duelos canarios decidirán quién llega a la final

La presencia isleña será protagonista en la penúltima ronda del torneo. Dos enfrentamientos con sello canario garantizan que al menos dos jugadores del Archipiélago estarán en las finales.

En categoría sub-16 masculina, Darío Díaz y Hugo Suárez se enfrentarán por un puesto en la lucha por el título.

También habrá duelo grancanario en sub-16 femenina, donde Isabella Pulido, segunda cabeza de serie del torneo, se medirá a Nia Kalatozishvili.

Por su parte, Marina Ruiz buscará repetir protagonismo tras ser subcampeona el año pasado y se enfrentará a la número dos del cuadro, Alejandra Pelegrín. En sub-14 masculina, Tristán Vlasted tendrá como rival al primer favorito, Alberto Peña.

Un torneo que combina deporte y valores

El Rafa Nadal Tour by Santander se ha consolidado como uno de los circuitos de referencia del tenis base español, combinando la competición deportiva con la formación en valores como el esfuerzo, el respeto, el compañerismo y la superación.

Además, el circuito mantiene su carácter solidario a través de la Fundación Rafa Nadal, destinando parte de sus recursos a proyectos dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Gran Canaria acoge el torneo por quinto año consecutivo

La prueba de Gran Canaria celebra su quinta edición dentro de un circuito que recorre diferentes ciudades españolas antes de reunir a los mejores jugadores de la temporada en el Máster Nacional.

La directora del torneo en la Isla, Carlota Molina, destacó el nivel mostrado durante la jornada de cuartos de final y el papel de los tenistas canarios.

"Estamos disfrutando de una edición con un nivel deportivo extraordinario y nos hace especial ilusión comprobar el gran papel que están realizando los tenistas canarios", señaló.