'Sled' asalta el liderato de las 52 SUPER SERIES en Lanzarote tras una jornada marcada por el fuerte viento

'Sled' se sitúa al frente de la Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week tras una exigente jornada marcada por el viento. La competición alcanza el ecuador de la temporada 2026 con el equipo japonés como nuevo líder.

La Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week vivió una jornada de alta exigencia en aguas del sur de Lanzarote, donde las duras condiciones meteorológicas volvieron a convertirse en protagonistas. El fuerte régimen de vientos alisios condicionó el desarrollo del tercer día de competición y obligó a cancelar una de las dos mangas previstas, aunque la única prueba disputada bastó para provocar un cambio en la clasificación general.

El gran beneficiado fue 'Sled', que aprovechó un sólido tercer puesto para hacerse con el liderato provisional del campeonato, superando a 'Paprec', que no pudo repetir las actuaciones de las dos primeras jornadas y terminó en novena posición. La victoria parcial fue para 'Trinity Racing', que firmó una impecable regata tras acertar con la estrategia desde la salida.

La prueba también supuso el cruce del ecuador de la temporada 2026 de las 52 SUPER SERIES, una de las competiciones de vela de mayor prestigio internacional en la categoría TP52, consolidando además a Sled como el equipo más regular del año.

El viento vuelve a poner a prueba a la flota en Lanzarote

La meteorología volvió a marcar el ritmo de la competición. Después de dos jornadas caracterizadas por vientos muy intensos, la organización decidió adelantar la primera salida prevista para intentar aprovechar una ventana con menor intensidad antes de que los alisios alcanzaran de nuevo velocidades cercanas al límite permitido para navegar.

Aunque a primera hora de la mañana las rachas llegaron a rozar los 30 nudos, en el momento de iniciar la prueba el viento descendió hasta situarse entre 19 y 23 nudos, unas condiciones todavía muy exigentes para las doce embarcaciones que finalmente tomaron la salida.

La jornada comenzó además con una baja importante. 'Gladiator' no pudo competir tras sufrir el día anterior una avería en la unión del estay de proa con el mástil, lo que redujo la flota participante a doce equipos.

Tercera jornada de Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week / © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

'Trinity Racing' sorprende con una estrategia ganadora

La salida fue muy igualada entre la mayoría de los participantes, especialmente en el lado izquierdo de la línea. Sin embargo, la gran diferencia estuvo en el extremo contrario del campo de regatas.

Mientras 'Alkedo Vitamina' encabezaba la lucha por la izquierda, 'Trinity Racing' optó por navegar hacia la derecha, una decisión táctica que acabaría resultando determinante. El equipo sueco encontró mejores condiciones de viento y pronto abrió una ventaja suficiente para controlar toda la prueba.

Detrás de Trinity Racing se situaron inicialmente Alkedo Vitamina y' Platoon Aviation', mientras que 'Paprec', uno de los grandes dominadores del inicio de la semana, tuvo una regata mucho más complicada.

El equipo francés llegó además condicionado por varios problemas durante la presalida, que le obligaron a cruzar por la popa del resto de competidores antes de iniciar la manga. A ello se sumaron incidencias técnicas en algunos de los pedestales del barco, circunstancias que dificultaron su rendimiento durante toda la prueba.

Tercera jornada de Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week / © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Con 'Trinity Racing' navegando con solvencia en cabeza, la victoria terminó siendo clara. Alkedo Vitamina cruzó la línea de meta en segunda posición y Sled completó el podio, un resultado suficiente para cambiar el orden de la clasificación general.

Para Trinity Racing, el triunfo también supuso una importante remontada en la clasificación provisional del evento, pasando de la décima a la séptima posición.

'Sled' aprovecha el tropiezo de 'Paprec' para colocarse primero

El tercer puesto obtenido por 'Sled' tuvo un enorme valor deportivo debido a las difíciles condiciones del recorrido y a la igualdad existente entre los principales aspirantes al título.

El táctico del equipo, 'Ed Baird', explicó que la clave estuvo en evitar riesgos innecesarios desde el inicio de la prueba y ejecutar una estrategia sencilla.

Según detalló, el equipo prefirió sacrificar parte de la ventaja inicial para asegurarse navegar por la zona derecha del recorrido, donde las condiciones terminaron siendo más favorables. Esa decisión permitió al barco mantenerse siempre entre los primeros puestos y consolidar un resultado muy valioso.

'Baird' también destacó que el equipo continúa adaptándose a este tipo de navegación con viento fuerte, ya que es la primera temporada en la que la tripulación afronta de forma continuada condiciones tan exigentes. A su juicio, cada jornada está sirviendo para mejorar el rendimiento colectivo y acumular experiencia.

Solo una manga disputada por el aumento del viento

Una vez concluida la prueba, el viento volvió a intensificarse hasta situarse nuevamente cerca de los 30 nudos, lo que llevó al Comité de Regatas a cancelar la segunda manga prevista para ese día.

La directora del comité, la alicantina María Torrijo, ordenó el regreso de toda la flota a Marina Rubicón, priorizando la seguridad de las tripulaciones ante unas previsiones meteorológicas que anunciaban un nuevo incremento de la intensidad del viento durante la tarde.

Desde 'Alkedo Vitamina', el tripulante Pablo Torrado consideró acertada la decisión, ya que tras finalizar la manga el viento se estabilizó alrededor de los 28 nudos y todo apuntaba a que seguiría aumentando.

La suspensión dejó el programa diario reducido a una única regata, suficiente, sin embargo, para alterar significativamente la clasificación.

Así queda la clasificación provisional en Lanzarote

Tras completarse cinco mangas desde el inicio de la Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week, la clasificación queda encabezada por 'Sled', que suma 13 puntos.

El segundo lugar corresponde ahora a 'Paprec', situado a cuatro puntos del líder, mientras que 'Alkedo Vitamina' ocupa la tercera posición, cinco puntos por detrás.

La igualdad continúa siendo máxima entre los principales aspirantes al triunfo final, por lo que las dos jornadas restantes se presentan decisivas para conocer al vencedor de la cita lanzaroteña.

El estratega de Sled, Murray Jones, reconoció que la regularidad alcanzada por el equipo ha sido fundamental para situarse al frente del campeonato. Explicó que las cambiantes condiciones del viento, especialmente en las aproximaciones a la baliza de barlovento, obligaron a la tripulación a mantenerse muy concentrada durante toda la manga.

Jones también destacó la enorme igualdad vivida en la última popa, donde varios barcos llegaron muy próximos entre sí y cualquier pequeño cambio en el viento podía modificar el orden de llegada.

La temporada 2026 alcanza su ecuador con 'Sled' como referencia

Además de modificar la clasificación en Lanzarote, la tercera jornada supuso un momento simbólico para el campeonato al alcanzarse el ecuador de la temporada 2026.

Tras disputarse dos eventos completos y tres jornadas de la prueba celebrada en Lanzarote, ya se han completado 23 mangas puntuables, suficientes para confirmar el excelente momento deportivo de Sled.

El equipo, que cuenta entre sus principales integrantes con Francesco Bruni, Murray Jones y Andrea Visintini, había conquistado previamente las dos primeras pruebas del calendario y también el Campeonato del Mundo de TP52 2026, celebrado en Porto Cervo.

Gracias a esos resultados, lidera igualmente la clasificación absoluta del circuito con 102 puntos, disfrutando de una ventaja de 30 puntos sobre 'Alkedo Vitamina', que asciende a la segunda posición del campeonato.

Por detrás aparece 'Platoon Aviation', situado a solo tres puntos del equipo italiano, manteniendo abiertas las opciones por los puestos de honor cuando aún resta la segunda mitad de la temporada.

La competición continuará este viernes en Marina Rubicón

La Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week retomará la actividad este viernes a partir de las 11:30 horas en Canarias, siempre que las condiciones meteorológicas permitan completar el programa previsto.

Las previsiones apuntan a que el viento seguirá siendo uno de los grandes protagonistas durante las próximas jornadas, por lo que tanto la estrategia como la capacidad de adaptación de las tripulaciones volverán a resultar determinantes.

Los aficionados podrán seguir la evolución de las regatas mediante la retransmisión oficial en directo ofrecida por la organización tanto en español como en inglés.