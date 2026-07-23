El torneo de tenis femenino más importante de España llega a Gran Canaria: el ITF W100 DISA reúne en Maspalomas a las mejores raquetas internacionales

Maspalomas volverá a convertirse en el centro del tenis femenino internacional con la celebración del ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas 2026, una cita que reúne a algunas de las mejores jugadoras del circuito profesional y que está considerada la prueba de mayor categoría de España dentro del calendario ITF.

El torneo se disputará del 26 de julio al 2 de agosto en las instalaciones del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, con una dotación económica de 100.000 dólares en premios y una importante bolsa de puntos WTA en juego.

Maspalomas acoge una cita clave para las jugadoras que buscan llegar a los grandes torneos

La undécima edición del ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas reunirá a tenistas profesionales que buscan sumar puntos para escalar posiciones en el ranking mundial y acercarse a los principales torneos del circuito internacional.

El evento se ha consolidado como una de las pruebas de referencia en Europa y cuenta por segundo año consecutivo con el reconocimiento de la Federación Internacional de Tenis por su excelencia organizativa y su impulso al tenis femenino profesional.

Entre las jugadoras confirmadas destacan nombres como la austriaca Julia Grabher, campeona del torneo en 2023; la egipcia Mayar Sherif; la argentina Nadia Podoroska, finalista en ediciones anteriores; o la neerlandesa Arantxa Rus, tres veces campeona en Gran Canaria.

Un torneo con presencia canaria y entrada gratuita

La competición contará también con representación de jugadoras de las islas, con invitaciones destinadas a impulsar el talento local y acercar el tenis profesional a las jóvenes deportistas canarias. Desde la Federación Canaria de Tenis destacan que este tipo de eventos permiten que las nuevas generaciones puedan ver de cerca a algunas de las mejores raquetas del mundo y contar con referentes deportivos próximos.

La fase previa arrancará el domingo 26 de julio, mientras que el cuadro principal individual y de dobles comenzará el martes 28 de julio. La final de dobles está prevista para el sábado 1 de agosto, mientras que la gran final individual se disputará el domingo 2 de agosto a las 18:00 horas. Todos los encuentros tendrán entrada gratuita hasta completar aforo.

Gran Canaria vuelve a situarse como destino internacional del deporte

El ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas forma parte de la estrategia para posicionar la isla como sede de grandes eventos deportivos internacionales. Las condiciones climáticas, la oferta turística y la calidad de las instalaciones deportivas han convertido a Gran Canaria en un destino habitual para competiciones profesionales y concentraciones de deportistas durante todo el año.

Además, el torneo contará con cobertura audiovisual nacional e internacional a través de plataformas como Movistar+ Vamos 3, RTVE, Tennis Channel y Marca TV, reforzando la imagen de la isla como destino deportivo. La edición de 2026 volverá a contar también con la presencia de la grancanaria Carla Suárez como imagen y embajadora de la competición, reforzando el vínculo del torneo con una de las grandes figuras históricas del tenis español.