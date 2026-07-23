Una treintena de jóvenes descubre la vela de élite en Lanzarote durante la Marina Rubicón 52 SUPER SERIES

La Marina Rubicón 52 SUPER SERIES Sailing Week abrió este jueves una ventana para acercar la vela de alta competición a las nuevas generaciones de Lanzarote. Una treintena de niños y niñas, con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años, participó en una jornada educativa organizada en el marco del campeonato internacional, considerada una de las principales competiciones de monocascos TP52 del mundo.

La iniciativa reunió a jóvenes del Club Náutico Castillo del Águila - Marina Rubicón y del Real Club Náutico de Arrecife, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca cómo funciona un evento de máximo nivel, visitar las embarcaciones participantes y aprender sobre la importancia de proteger el medio marino.

La actividad se desarrolló paralelamente a la competición que se celebra en Lanzarote entre los días 20 y 25 de julio, una cita que reúne a algunos de los mejores equipos y regatistas internacionales y que convierte a la isla en uno de los escenarios destacados del calendario de la vela deportiva.

Una experiencia para conocer la vela profesional desde dentro

La jornada comenzó en el Sailing Lounge, donde los participantes recibieron una explicación sobre la historia del circuito y su dimensión internacional. A través de un vídeo de presentación pudieron conocer cómo se desarrolla la competición, las características de los barcos TP52 y la relevancia que tiene este campeonato dentro de la vela de alto nivel.

Como recuerdo de la visita, los asistentes recibieron una camiseta oficial antes de iniciar el recorrido por las instalaciones del evento.

Uno de los momentos más esperados llegó con la visita a varios de los TP52, embarcaciones diseñadas para competir al máximo nivel y que destacan por su tecnología, velocidad y exigencia técnica. Los jóvenes pudieron acceder a su interior, conocer de cerca cómo están organizados estos barcos y conversar durante unos minutos con algunos de los equipos participantes.

Marina Rubicón acerca la vela de alta competición a las nuevas generaciones en el marco de la 52 SUPER SERIES / La Provincia

Además de resolver dudas sobre la navegación y la competición, los regatistas entregaron a los asistentes una gorra conmemorativa de la jornada.

La sostenibilidad, protagonista de la actividad

La experiencia no se limitó únicamente al aspecto deportivo. La organización también quiso poner el foco en la educación ambiental, incorporando un taller centrado en la protección del medio marino.

Durante esta actividad se abordó la importancia de conservar los océanos y reducir el impacto de la actividad humana sobre el entorno marino, un aspecto especialmente relevante en un deporte estrechamente ligado al mar como es la vela.

Posteriormente, el grupo visitó el sistema de filtrado de agua instalado en Marina Rubicón, donde pudieron conocer algunas de las medidas implantadas para favorecer un uso más eficiente de los recursos y reducir el consumo de plásticos de un solo uso durante el evento.

La sostenibilidad es uno de los aspectos que cada vez tiene mayor presencia en las grandes competiciones náuticas internacionales, donde la protección del entorno marino forma parte de las acciones paralelas a la actividad deportiva.

Marina Rubicón acerca la vela de alta competición a las nuevas generaciones en el marco de la 52 SUPER SERIES / La Provincia

Los jóvenes siguieron las regatas desde el mar

La jornada concluyó con una de las actividades más esperadas por los participantes: presenciar la competición desde el agua.

Los niños y niñas embarcaron en el Ora et Labora, barco colaborador del evento, para seguir las pruebas desde una posición privilegiada y observar de cerca las maniobras de los TP52 durante las regatas.

Desde el mar pudieron comprobar la velocidad de estas embarcaciones, el trabajo coordinado de las tripulaciones y la complejidad técnica que exige competir en un circuito internacional de estas características.

Para muchos de los asistentes, esta fue una oportunidad poco habitual de contemplar una prueba de vela profesional desde dentro del campo de regatas, una experiencia que permitió acercar la competición a quienes practican este deporte en los clubes náuticos de la isla.

Fomentar la afición entre las nuevas generaciones

Con este tipo de iniciativas, la organización busca facilitar que los jóvenes deportistas conozcan de primera mano el funcionamiento de una competición internacional y puedan convivir durante unas horas con algunos de los mejores regatistas del mundo.

Además de divulgar los valores asociados a la vela, como el trabajo en equipo, el respeto por el medio ambiente o el esfuerzo deportivo, la actividad pretende reforzar el vínculo entre un evento de alcance internacional y la comunidad local, favoreciendo la participación de los clubes náuticos de Lanzarote.

La presencia de jóvenes regatistas en este tipo de encuentros también contribuye a despertar vocaciones deportivas y a acercar la competición de élite a quienes ya practican la vela en categorías de formación.