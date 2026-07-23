La XII Copa de Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote reunirá siete travesías entre agosto y noviembre

El Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado a conocer la programación de la XII Copa de Natación en Aguas Abiertas, un circuito que volverá a reunir a deportistas de diferentes categorías en varias de las playas y zonas costeras de la isla. La competición se desarrollará entre el 1 de agosto y el 7 de noviembre y estará integrada por siete travesías distribuidas en cinco municipios.

La presentación oficial tuvo lugar este jueves y contó con la participación del consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, el concejal de Deportes de Tías, Ismael Cruz, además de representantes de los clubes organizadores y de las entidades que colaboran en las distintas pruebas del calendario.

El circuito comenzará el 1 de agosto en Tías

Durante el acto de presentación, Juan Monzón explicó que la competición arrancará el 1 de agosto con la celebración de la II Travesía La Tiñosa-El Poril, en el municipio de Tías, prueba que abrirá oficialmente esta nueva edición del circuito insular.

El consejero agradeció la implicación de los ayuntamientos y de los clubes deportivos que hacen posible la organización de la Copa, destacando la colaboración entre las distintas administraciones y el tejido deportivo de la isla para mantener una competición que ya suma doce ediciones.

Presentación de la XII Copa de Natación de Aguas Abiertas de Lanzarote. / La Provincia

Siete travesías repartidas entre agosto y noviembre

Tras la prueba inaugural, el calendario continuará el 22 de agosto con la celebración de la XXXI Travesía San Ginés, en Arrecife, una competición que forma parte de la programación deportiva vinculada a las fiestas patronales de la capital lanzaroteña.

La tercera cita llegará apenas una semana después, el 29 de agosto, con la disputa de la XXIV Travesía EMMAX, que tendrá como escenario la localidad de Playa Honda.

Después del calendario estival, la competición se reanudará el 17 de octubre con la VII Travesía Alejandro Candela, prevista en Costa Teguise, una de las pruebas ya consolidadas dentro del circuito.

La organización ha señalado que la Copa estará integrada por siete travesías repartidas en cinco municipios, aunque en la presentación solo se detallaron algunas de las pruebas que forman parte del calendario oficial.

Playa Blanca acogerá el cierre del campeonato

La XII Copa de Natación en Aguas Abiertas concluirá el 7 de noviembre con la celebración de la XVI Travesía Bahía Playa Blanca Yaiza, en el municipio de Yaiza.

Esta última prueba tendrá un papel decisivo, ya que servirá para establecer las clasificaciones finales, tanto en la modalidad individual como por equipos, una vez finalizadas todas las travesías puntuables del circuito.

Juan Monzón mostró su confianza en que la edición de este año mantenga el nivel de participación registrado en temporadas anteriores y adelantó que, como es habitual, a finales de noviembre tendrá lugar la gala de clausura del campeonato.