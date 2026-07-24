Blanca Alabau sigue en la pelea por el Mundial de Windsurf en Fuerteventura tras otra jornada entre las mejores

La windsurfista sevillana Blanca Alabau, única representante española en la modalidad de Slalom X, continúa metida de lleno en la lucha por el 38º Campeonato del Mundo de Windsurfing de Fuerteventura tras firmar una nueva actuación sólida en las aguas de Sotavento, en el municipio de Pájara.

La tercera jornada del campeonato estuvo marcada por unas condiciones extremas, con rachas de viento de hasta 50 nudos, que elevaron la dificultad del recorrido y provocaron numerosas caídas y cambios de posición tanto en la competición masculina como femenina.

Blanca Alabau vuelve a situarse entre las mejores

Alabau mantuvo un alto nivel competitivo durante toda la jornada. En la novena final femenina logró una meritoria cuarta posición, mientras que en la undécima manga, disputada por la tarde en formato Full Fleet, mejoró todavía más sus prestaciones al finalizar tercera.

La última prueba del día fue especialmente exigente. La francesa Justine Lemeteyer llegó a liderar la manga, pero una caída permitió a la británica Jenna Gibson hacerse con la victoria. La neerlandesa Femke van der Veen terminó segunda y Blanca Alabau completó el podio con una destacada tercera plaza.

Gracias a estos resultados, la española continúa consolidándose entre las regatistas más competitivas del campeonato, en una edición donde cada manga puede resultar decisiva para la clasificación final.

La lucha por el título femenino se aprieta

La clasificación femenina llega a su momento más emocionante. Tras la disputa de las once primeras pruebas, Jenna Gibson, Justine Lemeteyer y Femke van der Veen están separadas por apenas 0,3 puntos, lo que mantiene completamente abierta la pelea por el título mundial.

Las tres regatistas han alternado victorias durante las últimas jornadas y cualquier error puede cambiar el liderato en las próximas mangas.

Mientras tanto, Blanca Alabau sigue sumando buenos resultados y mantiene intactas sus opciones de continuar escalando posiciones en una competición que reúne a algunas de las mejores especialistas internacionales del circuito.

Matteo Iachino amplía su ventaja en categoría masculina

En el cuadro masculino, el italiano Matteo Iachino volvió a demostrar por qué lidera el campeonato. Después de finalizar segundo en la primera manga del día, reaccionó con autoridad por la tarde al imponerse en las dos pruebas disputadas en formato Full Fleet.

El polaco Maciek Rutkowski logró su primera victoria de la semana durante la mañana, pero Iachino respondió ampliando su ventaja al frente de la clasificación general.

El Campeonato del Mundo de Windsurf de Fuerteventura continuará durante los próximos días en la playa de Sotavento, donde la igualdad en la categoría femenina promete mantener la emoción hasta las últimas mangas.