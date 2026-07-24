Christopher MacDonald y Viola Lippitsch elevan el nivel del Surf-Freestyle en El Burrero

El estadounidense Christopher MacDonald y la austríaca Viola Lippitsch han firmado las mejores puntuaciones de la jornada en la Copa del Mundo de Surf-Freestyle de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026. El primero alcanzó 29,14 puntos en la quinta ronda masculina y la segunda obtuvo 22,23 en la tercera ronda femenina, ya completadas este viernes en la Playa de El Burrero, en Ingenio.

En categoría masculina, el estadounidense Christopher MacDonald firmó la mejor actuación de la quinta ronda con 29,14 puntos. Le siguieron el francés Axel Gerard, con 25,47, y el austríaco Tomas Acherer, líder del ranking mundial, con 24,68. Estos fueron los tres registros más altos de la jornada entre los hombres.

La quinta ronda masculina quedó completada este viernes con cuatro mangas y dieciséis riders en competición. Los resultados definieron el cuadro que continuará este sábado con las semifinales, antes de la final que decidirá el vencedor de la prueba grancanaria.

Entre la representación española, el español Nathan Berger había firmado en la cuarta ronda una actuación de 20,30 puntos, el mejor registro nacional del cuadro masculino en esta fase. El tercer puesto de su manga le dejó fuera de la quinta ronda por un margen reducido.

Con la quinta ronda ya concluida, la clasificación masculina mantiene su carácter provisional. Los riders clasificados afrontarán este sábado los cruces directos que determinarán los nombres de los finalistas.

La austríaca Lippitsch y las españolas Ginzinger y Suardíaz, rumbo a semifinales

En categoría femenina, la austríaca Viola Lippitsch consiguió la mejor puntuación de la tercera ronda con 22,23 puntos. La española Sofía Ginzinger obtuvo el segundo mejor registro, con 18,84, mientras la española Nía Suardíaz completó las tres mejores actuaciones con 17,87.

La representación española mantiene dos opciones en la fase decisiva. La española original de Tarifa Nía Suardíaz avanzó tras imponerse en su manga, mientras su compañera Sofía Ginzinger logró la segunda plaza en la suya. Ambas competirán en la misma semifinal este sábado.

Suardíaz llega a esta fase apenas dos días después de conquistar en El Burrero la Copa del Mundo de FreeFly-Slalom. Este sábado se disputarán las semifinales y las finales masculinas y femeninas, de modo que El Burrero conocerá a los campeones de la Copa del Mundo de Surf-Freestyle 2026 en Gran Canaria en ambas categorías.

El Burrero acelera hacia el desenlace

La segunda jornada de Surf-Freestyle volvió a exigir potencia, precisión y control en los aterrizajes. El viento fuerte de El Burrero permitió aumentar la dificultad de los trucos y elevó las puntuaciones respecto a las primeras mangas disputadas el jueves.

Las condiciones naturales de Canarias convierten al archipiélago en un escenario privilegiado para la práctica del wingfoil y otros deportes de viento. La regularidad de los vientos alisios, las temperaturas suaves durante todo el año y la diversidad de sus costas permiten combinar entrenamientos y competiciones de alto nivel en distintas modalidades. Estas características, unidas a la experiencia organizativa y a la consolidada cultura náutica de las islas, refuerzan su posicionamiento como uno de los destinos internacionales de referencia para los deportes de viento.

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La Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026 está organizada por el Club Deportivo Canakite Experiences, el Club Náutico El Burrero y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela y Spar, y el apoyo de las áreas de Turismo y Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Promotur Islas Canarias y la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.