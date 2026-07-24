Christopher MacDonald y Viola Lippitsch elevan el nivel del Surf-Freestyle en El Burrero

La playa de El Burrero, en Ingenio, ya tiene definidos los cruces decisivos de la modalidad Surf-Freestyle de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026. La española Nía Suardíaz buscará este sábado un nuevo título tras clasificarse para las semifinales junto a Sofía Ginzinger, en una jornada marcada por el alto nivel de competición.

La deportista tarifeña llega a esta fase apenas dos días después de proclamarse campeona del mundo de FreeFly-Slalom en el mismo escenario, por lo que mantiene intactas sus opciones de cerrar una semana histórica en Gran Canaria.

Nía Suardíaz y Sofía Ginzinger, entre las mejores del torneo

En la competición femenina, la austríaca Viola Lippitsch firmó la mejor puntuación de la tercera ronda con 22,23 puntos.

Por detrás finalizaron las españolas Sofía Ginzinger, con 18,84 puntos, y Nía Suardíaz, que obtuvo 17,87 puntos, resultados que les permitieron acceder a las semifinales que se disputarán este sábado.

Las dos representantes españolas competirán en la misma semifinal antes de la gran final que decidirá el título de Surf-Freestyle en Gran Canaria.

Christopher MacDonald domina la competición masculina

En categoría masculina, el estadounidense Christopher MacDonald protagonizó la mejor actuación del día al alcanzar 29,14 puntos, la puntuación más alta registrada durante la jornada.

El francés Axel Gerard, con 25,47 puntos, y el austríaco Tomas Acherer, líder del ranking mundial, con 24,68, completaron las mejores actuaciones de la quinta ronda.

Tras completarse esta fase, la competición masculina también queda preparada para disputar este sábado las semifinales y la gran final.

El Burrero decidirá este sábado a los campeones

La Copa del Mundo de Surf-Freestyle entra este sábado en su jornada definitiva con la disputa de las semifinales y finales tanto masculinas como femeninas.

Las condiciones de viento registradas en El Burrero durante los últimos días han permitido a los riders elevar el nivel técnico de sus maniobras, consolidando a la costa de Ingenio como uno de los escenarios internacionales de referencia para el wingfoil.

La combinación de los vientos alisios, el estado del mar y la experiencia organizativa vuelven a situar a Gran Canaria como una de las sedes más importantes del circuito mundial de deportes de viento.