El fuerte viento obliga a aplazar al sábado la lucha por el título de la 52 SUPER SERIES de la vela de élite en Lanzarote

La Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week tendrá que esperar hasta el sábado para conocer a su primer campeón en aguas de Lanzarote. La organización se vio obligada a cancelar la cuarta jornada de regatas debido a las condiciones meteorológicas, marcadas por un intenso viento que superó los límites de seguridad establecidos para la competición.

Después de tres días consecutivos de pruebas con los habituales vientos alisios, que permitieron desarrollar las mangas con intensidades cercanas a los 20 nudos, la situación cambió por completo durante la jornada del viernes. Las rachas alcanzaron e incluso superaron los 30 nudos, lo que hizo imposible garantizar unas condiciones adecuadas para la navegación de la flota TP52.

La suspensión deja abierta la lucha por el triunfo en esta primera edición de la prestigiosa competición internacional celebrada en Lanzarote, cuya resolución queda aplazada a la jornada del sábado.

El Comité de Regata intentó encontrar un campo navegable

Antes de adoptar la decisión definitiva, el Comité de Regata, dirigido por la alicantina María Torrijo, realizó varios intentos para sacar adelante la jornada.

Inicialmente se decretó un aplazamiento mientras se analizaba la evolución del viento. Posteriormente, las embarcaciones abandonaron Marina Rubicón rumbo al campo de regatas situado frente a la costa sur de Lanzarote con la esperanza de encontrar una zona donde las condiciones fueran más favorables.

Sin embargo, la intensidad del viento continuó aumentando y el comité comprobó que no existía un área que reuniera las condiciones de seguridad necesarias para disputar las pruebas previstas.

Finalmente, a las 13:45 horas, la organización comunicó oficialmente la cancelación de la jornada y ordenó el regreso de toda la flota al puerto deportivo.

Rachas superiores a 30 nudos

El navegante canario Gustavo Martínez Doreste, integrante del equipo Alegre, explicó que la previsión meteorológica ya apuntaba a un incremento del viento respecto a la jornada anterior, aunque la intensidad final fue incluso superior a la esperada.

Según detalló, el comité eligió correctamente la zona donde previsiblemente debía registrarse menor intensidad, pero la combinación del fuerte gradiente de presión y las altas temperaturas provocó que el viento se reforzara por encima de los márgenes considerados seguros.

Durante buena parte de la mañana se registraron vientos sostenidos de entre 26 y 28 nudos, acompañados de rachas que superaron los 30 nudos.

Martínez Doreste recordó que Lanzarote es una isla acostumbrada a los alisios, aunque señaló que este tipo de gradientes tan intensos no son habituales incluso para quienes conocen bien las condiciones locales.

Tercera jornada de Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week / © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

La seguridad, prioridad para la organización

La decisión de cancelar la jornada también fue respaldada por los propios participantes.

El timonel del Sled, Adam Beashel, manifestó que era necesario establecer un límite para evitar riesgos innecesarios.

El patrón señaló que navegar con esas condiciones podía resultar espectacular desde el punto de vista deportivo, pero también incrementar considerablemente las posibilidades de sufrir averías o accidentes que condicionaran el campeonato.

Beashel destacó además la fortaleza del viento durante toda la semana de competición, asegurando que pocas veces había participado en un evento donde el viento se mantuviera por encima de los 15 nudos durante todos los días.

Sled mantiene el liderato antes del desenlace

Tras cuatro jornadas de campeonato, aunque únicamente se han podido completar cinco pruebas, el Sled, patroneado por Takashi Okura, conserva el primer puesto de la clasificación general con 13 puntos.

El equipo llega a la última jornada con una ventaja de cuatro puntos sobre el Paprec, del francés Jean-Luc Petithuguenin, mientras que el Alkedo Vitamina, del italiano Andrea Lacorte, ocupa la tercera posición provisional, a cinco puntos del líder.

La igualdad entre los primeros clasificados mantiene abiertas las opciones al triunfo, especialmente si las condiciones permiten disputar varias mangas durante la jornada decisiva.

Además, el liderato de Sled adquiere especial relevancia porque el equipo llega a Lanzarote como actual líder del circuito internacional y reciente campeón del mundo de TP52, por lo que aspira a comenzar con victoria esta histórica cita en Canarias.

El campeonato se decidirá el sábado

La organización mantiene la previsión de iniciar la última jornada a partir de las 11:30 horas en Canarias (12:30 en la España peninsular).

El objetivo del Comité de Regata será completar el mayor número posible de pruebas antes de la hora límite fijada para las 15:30 horas, siempre que el viento lo permita.

Todo dependerá de la evolución meteorológica durante las primeras horas del sábado.

Según explicó Gustavo Martínez Doreste, las previsiones apuntan a que el viento seguirá siendo intenso, aunque su comportamiento dependerá de factores como la nubosidad y el calor acumulado durante la jornada.

Si la intensidad se mantiene dentro de unos márgenes adecuados, la organización confía en poder completar el programa deportivo pendiente y proclamar al vencedor de la primera Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week.

Un estreno internacional para Lanzarote

La celebración de esta prueba supone un hito para Lanzarote, que acoge por primera vez una cita del circuito 52 SUPER SERIES, considerado uno de los campeonatos de vela más prestigiosos del mundo.

Durante toda la semana, las aguas del sur de la isla han reunido a algunos de los mejores regatistas internacionales, consolidando a Lanzarote como escenario de grandes competiciones náuticas gracias a la regularidad de sus vientos y a las condiciones que ofrece para la navegación.

El campeonato cuenta con el apoyo del Cabildo de Lanzarote, SPEL-Turismo Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, el Servicio Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Yaiza, Promotur Turismo de Islas Canarias y otras entidades colaboradoras.

Además, la jornada decisiva podrá seguirse en directo a través de las plataformas oficiales de 52 SUPER SERIES, con retransmisión tanto en español como en inglés, permitiendo a aficionados de todo el mundo conocer el desenlace de la competición.