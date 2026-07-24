Hernández Hernández, el árbitro lanzaroteño que representó a España en el Mundial: "Ha sido como tocar el cielo"

La sede de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) fue testigo de un emotivo homenaje a los árbitros de su provincia, Alejandro Hernández Hernández y José Enrique Naranjo Pérez, tras su exitosa participación en el reciente Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El acto contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y deportivas de Canarias. La recepción institucional estuvo presidida por José Juan Arencibia, presidente de la FIFLP, y contó con la asistencia de Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias; Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria; y Carla Campoamor, concejala de Deportes del Ayuntamiento capitalino.

En el momento cumbre del homenaje, se distinguió a Alejandro Hernández Hernández y José Enrique Naranjo Pérez con la insignia de oro y brillantes, el máximo reconocimiento que otorga la entidad interinsular, así como con una placa conmemorativa para perpetuar este hito histórico, coincidente con el año del centenario de la Federación. En un gesto de reciprocidad, los árbitros entregaron equipaciones oficiales de árbitro del Mundial. Tras el acto, los dos homenajeados compartieron sus impresiones con los medios de comunicación, describiendo su experiencia en el Mundial como el momento cumbre de sus respectivas carreras profesionales.

Alejandro Hernández Hernández calificó la vivencia como "la mejor experiencia de mi vida a nivel profesional". "Sin duda alguna ha sido como tocar el cielo desde el punto de vista deportivo. A nivel profesional es una satisfacción enorme el poder alcanzar la cima del fútbol mundial a través del arbitraje. Era algo con lo que ni soñaba cuando arranqué en esto del arbitraje hace 32 años", confesó Hernández. El colegiado canario recordó un momento especialmente emotivo: “Normalmente, cada vez que vamos a arbitrar un partido somos como robots. Y en este partido, en concreto, me permití el lujo de dos horas antes saltar al verde y disfrutar el momento y pensar en todo lo que había vivido durante 32 años de carrera, y fue un momento superemotivo que queda para mi recuerdo. Fue la sensación de alcanzar la meta, y superorgulloso en aquel momento de haber llegado hasta ahí, que todos los esfuerzos y todos los sinsabores habían merecido la pena”.

José Enrique Naranjo Pérez, por su parte, describió la participación en el Mundial como "un reconocimiento a estos 28 años de profesión que tenemos, con los altibajos como tiene a veces el arbitraje". Naranjo compartió cuál fue su momento más especial: "Lo tengo grabado a fuego porque ha sido un momento único y fue el día que nos designaron para el partido que hicimos, Brasil-Haití. Vas para allá, entrando en la lista a último momento, y siempre tienes las expectativas de querer arbitrar. Cuando escuché la designación por parte del responsable, me inundó la alegría, fue una sensación única, y ese sentimiento de que voy a debutar y voy a poder arbitrar en un Mundial". Naranjo también se refirió al significado de la insignia recibida: "Me vino a la mente mis inicios en el arbitraje, que teníamos siempre la cena de Navidad que hacíamos, y se lo entregaban a árbitros con mucho prestigio, que llevaban muchos años. Quién me lo iba a decir, que podía recogerla hoy. Me ha hecho muchísima ilusión".

Ambos árbitros coincidieron en que el siguiente objetivo es centrarse en la nueva temporada de la liga española y competiciones europeas, yendo año a año, aunque admitieron que volver a vivir la experiencia de un Mundial sería "bonito", especialmente el de 2030, que se celebrará en España.

El presidente de la FIFLP, José Juan Arencibia, no ocultó su inmensa satisfacción por el logro alcanzado por los dos colegiados canarios, destacando la importancia de que este hito se haya producido en el año del centenario de la Federación, que se cumplirá el próximo 13 de septiembre. “Es un orgullo grandísimo, porque son dos árbitros de nuestra provincia, dos árbitros canarios, y encima han ido al Mundial en nuestro centenario”, declaró Arencibia. “Dos árbitros con escarapela FIFA que llevan 32 años en esta profesión y que son unos árbitros que, además, nos han ayudado muchísimo a que las generaciones de árbitros que llegan por detrás también se fijen mucho en ellos”. El presidente recordó la hazaña de su designación: “No era fácil, porque no estaban en la primera lista del Mundial y, gracias a su buen hacer durante la temporada, consiguieron entrar y, además, ser designados para un partido que es algo extraordinario. La Federación ha querido distinguirles con la insignia de oro y brillantes, nuestra máxima distinción”.

El consejero Poli Suárez también puso en valor la labor de Hernández Hernández y Naranjo Pérez, subrayando su papel como embajadores del deporte canario y su condición de referentes para futuras generaciones. “Muchas veces nos centramos solo en los jugadores, pero qué importante es tener árbitros que nos representen por todo el mundo como Alejandro y José Enrique, que también han sido parte importante de este Mundial”, afirmó Suárez. “La labor que hacen a cabo desde hace tres décadas les convierten en referentes dentro del fútbol y es un orgullo que hayan sido los únicos árbitros de campo españoles en este campeonato. Ojalá les podamos seguir viendo en el próximo Mundial en el que Canarias y España tendrán un papel protagonista”.

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, elogió la trayectoria ejemplar de ambos colegiados y su contribución a prestigiar el deporte de las islas a nivel internacional. Darias ha mostrado su “orgullo por el trabajo que ambos colegiados realizaron durante el campeonato” y puso en valor su “trayectoria ejemplar en la élite del arbitraje internacional”. Además, ha destacado que ambos representaron al arbitraje canario y a España en la máxima competición del fútbol mundial, contribuyendo a prestigiar el deporte de las islas, especialmente el de la provincia de Las Palmas, en un escenario de proyección internacional. “Confiamos en que sigan siendo un referente, tanto en LaLiga como en las principales competiciones europeas”, ha añadido la alcaldesa de la capital grancanaria.