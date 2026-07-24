Novak, Maines, Lam y Gallardo sellan su pase a las semifinales del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria

La eslovaca Kristina Novak, la italiana Noemi Maines, la americana Shannon Lam y la española Carmen Gallardo disputarán las semifinales del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria despues de que las pistas del Gran Canaria Tennis & Padel Center acogieran una espectacular jornada de tenis.

La única representante canaria que permanecía en competición, Lucía Rodríguez, no pudo superar a la eslovaca Kristina Novak, que firmó una sólida actuación para imponerse por 6-4 y 6-1, asegurando así su presencia entre las cuatro mejores del campeonato.

La canaria Lucía Rodríguez se despide con honor

A pesar de la derrota, la tenista grancanaria ha sido una de las grandes sensaciones del torneo dejando su sello de calidad y evidenciando un futuro de gran proyección.

Por otro lado, la italiana Noemi Maines, séptima cabeza de serie, confirmó su buen momento al vencer a la rusa Anna Shkutova por 7-5 y 6-2, en un partido muy disputado durante el primer set antes de que la transalpina tomara el control del juego en el segundo para cerrar el encuentro.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó la estadounidense Shannon Lam, sexta favorita del torneo, al eliminar a la segunda cabeza de serie, la francesa Emma Lene, tras remontar el encuentro (5-7, 6-3 y 6-4).

Completó el cuadro de semifinalistas la española Carmen Gallardo, quinta cabeza de serie, que derrotó a la marroquí Aya El Aouni para continuar su camino hacia el título.

De esta forma, las semifinales del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria enfrentarán a Shannon Lam (Estados Unidos) contra Carmen Gallardo (España), por un lado, y por otro, a Kristina Novak (Eslovaquia) frente a Noemi Maines (Italia).

Decididas, también, las semifinales de dobles

En el cuadro de dobles también quedaron definidas las semifinales del torneo. La pareja formada por la española Lorena Soler y la turca Defne Cirpanli se medirá a la española Olga Bienzobas Fernández y la australiana Noemi McKenzie, mientras que la otra semifinal enfrentará al dúo italiano integrado por Eleonora Alvisi y Sonia Cassani frente a la francesa Emma Lene y la neerlandesa Demi Tran.

La jornada del sábado decidirá las finalistas tanto del cuadro individual como del de dobles, en una nueva cita del torneo que se celebra en las impecables instalaciones del Gran Canaria Tennis & Padel Center.

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El ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el CD Costa Arenas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y la colaboración de la Federación Canaria de Tenis, la Federación Insular de Gran Canaria de tenis y las marcas privadas Hidramar Group e Incapol.