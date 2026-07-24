Škoda Canarias cumple su apuesta por el Mundial: devuelve a un cliente el importe íntegro de su coche tras el triunfo de España

Lo que parecía una apuesta arriesgada antes del inicio del Mundial de Fútbol 2026 terminó convirtiéndose en realidad. Škoda Canarias ha cumplido su promesa y ha regalado un coche tras la victoria de España en el campeonato, después de realizar el sorteo entre los clientes que participaron en la promoción.

La iniciativa, lanzada antes del torneo, establecía que si la Selección Española levantaba la Copa del Mundo, uno de los compradores de un vehículo nuevo de la marca podría recuperar el importe completo de su compra.

Con el título mundial ya confirmado, la compañía activó la segunda parte de la campaña y celebró el sorteo el pasado 22 de julio entre los clientes que adquirieron un coche Škoda entre el 15 y el 30 de junio y cumplían las condiciones establecidas en la promoción.

El ganador recupera el importe de su Škoda Kamiq

El sorteo se realizó mediante un sistema de selección aleatoria entre todos los participantes incluidos en la promoción. Además del ganador, la marca seleccionó también a dos suplentes para cubrir posibles incidencias. Finalmente, el cliente elegido recibió un cheque por el importe íntegro de su vehículo, un Škoda Kamiq, convirtiendo la compra realizada durante el periodo de promoción en un estreno completamente gratuito.

El ganador pudo celebrar por partida doble el éxito de España en el Mundial: primero con la conquista del título y después con la devolución del dinero invertido en su nuevo coche.

España ganó el Mundial y un cliente de Škoda Canarias se llevó una sorpresa: recupera el dinero de su coche nuevo / La Provincia

El vehículo adquirido por el ganador es uno de los modelos más populares de la marca. El Škoda Kamiq es un SUV urbano pensado para combinar las necesidades del día a día con la comodidad de los viajes largos. Cuenta con unas dimensiones compactas para moverse con facilidad por ciudad, un interior amplio y un maletero de hasta 400 litros, además de diferentes sistemas de conectividad y asistentes de conducción.

La gama del modelo incorpora motores de gasolina TSI de hasta 150 CV, con un equilibrio entre consumo, prestaciones y confort.

Una promoción que empezó como una apuesta y terminó en premio

La campaña de Škoda Canarias nació con la idea de trasladar la emoción del Mundial a sus concesionarios y ofrecer a sus clientes una experiencia diferente durante el campeonato. La marca utilizó incluso el concepto de "skoña" para presentar una posibilidad que, en ese momento, parecía difícil de conseguir: que España se proclamara campeona y que uno de sus clientes recuperara todo el dinero de su compra.

Tras el triunfo de la Selección Española, la promoción llegó a su final con la entrega del premio y con un cliente que recordará el Mundial de 2026 por un motivo doble: la victoria de España y haber conseguido su coche completamente gratis.