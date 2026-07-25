“Allez les Bleus”: Paprec ganó en Lanzarote su primer evento de 52 SUPER SERIES

La primera visita de las 52 SUPER SERIES a las Islas Canarias se resolvió en una gran sesión final a dos asaltos que rubricó una semana de puro espectáculo. Tras una jornada en blanco por exceso de viento, el campo de regatas volvió a presentar condiciones navegables, aunque con una brisa inestable de 16 a 24 nudos y mar irregular que provocaría constantes cambios al frente de la provisional. Sled salía al agua para intentar defender un liderato de cuatro puntos sobre Paprec y cinco sobre Alkedo Vitamina después de cuatro días y cinco parciales. El tercer título de la temporada se iba a resolver literalmente en el último tramo de la última prueba de un campeonato excepcional.

Empate en cabeza

En la primera prueba, Sled lideró el tramo inicial, seguido por No Way Back y Platoon Aviation. El equipo de Harm Müller-Spreer aprovechaba una fantástica empopada para ponerse al frente y ya no mirar atrás, mientras Sled tenía que penalizarse en la llegada a boya por un incidente con Paprec. En el tercer tramo, la provisional mostraba por momentos a Paprec y Alkedo Vitamina al frente, y el líder del circuito languidecía en una inusual undécima posición. Platoon Aviation anotaba un magnífico triunfo en un pulso final con No Way Back,con un gran tercero de Alkedo Vitamina. La quinta plaza de Paprec y la remontada de Sled hasta la octava permitían al equipo de Takashi Okura mantenerse al frente de la provisional de cara al último encuentro, ahora empatado con los italianos y un punto por delante de los franceses.

Máxima emoción

La final comenzó con llamada general, fruto de una combinación entre el nerviosismo entre la flota y una corriente que empujaba a los barcos hacia la línea. En la salida buena, Platoon Aviation, Provezza, Teasing Machine y Alkedo Vitamina, cometían fuera de línea, pero el tiempo demostraría que ese no era su fin. En el grupo de cabeza, Sled comenzaba haciendo lo necesario para lograr su tercer evento de la temporada, pero el viento sonreía a los equipos que apostaron por la derecha y Paprec comenzaba a soñar, pasando boya cuarto y justo a proa de Sled, lo que igualaba la clasificación. Tras un intensísimo tercer tramo, Paprec afrontaba el último paso por boya segundo, por detrás de la espectacular remontada de Platoon Aviation, vigilando la posición de Sled y con la calculadora en la mano. Un error del equipo de Takashi Okura le cargaba con una nueva penalización que abría la puerta a la hazaña de Paprec. Platoon Aviation firmaba su merecida segunda victoria del día, seguido por No Way Back y el equipo francés. Sled era décimo. Paprec confirmaba su sueño.

Histórico

La primera victoria de Paprec en las 52 SUPER SERIES llega apenas un año después del mejor resultado del equipo de Jean-Luc Petithuguenin, que se quedó a un punto de la corona mundial en una dramática jornada final del Rolex TP52 World Championship de Cascais. Liderado por la leyenda oceánica Loïck Peyron, el patrón Stephane Névé y el timonel Cedric Chateau, y reforzado en este evento por el navegante Yoann Richomme, nunca había conseguido ganar un evento pese a ser uno de los equipos más longevos en las 52 SUPER SERIES.

Un emocionado Jean-Luc Petithuguenin explicaba de regreso a Marina Rubicón: “Llevo 17 años esperando ganar una regata de TP52 y estoy muy feliz. No te lo puedes imaginar. Empecé sin nada, con mi familia hace 30 años, en mi primera regata con Stéphane Névé en Brest. Así que para mí es algo increíble: un pequeño equipo francés de la Bretaña francesa hemos sido capaces de ganar, de imponernos a todos estos rivales, al mejor nivel del mundo de la vela. Es alucinante. Estoy muy feliz. Y ya sabes que me va a costar mucho, porque he prometido que, cuando vuelva a Lanzarote, traeré un contenedor de champán, y habrá champán para todos”.

Segundo, y ganador del título armador-timonel, finalizó Alkedo Vitamina, que cuenta a bordo con Pablo Torrado. El vigués puso en valor el resultado para Lacorte: “Hay que reconocer a Andrea el rendimiento en una semana que, si ha sido durísima para los profesionales, con vientos de 25 nudos, imagínate siendo amateur. Hay que recordar que es un empresario que viene a competir, lo da todo, y consigue ganar a los profesionales. No se le puede pedir más. Sólo nos faltaron esos 20 metros finales para superar a Paprec y ganar el evento. Pero, sin duda, objetivo conseguido”.

Víctor Mariño, burdas de Platoon Aviation, destacó la importancia de su excelente jornada final: “Siempre es un logro ganar pruebas en esta flota, y además es una forma de resarcirnos de los problemas que tuvimos durante toda la semana. Afortunadamente, no hemos perdido muchos puntos respecto a Sled en la general del circuito. Hacía tiempo que no navegábamos con estas condiciones, el barco va bien y hemos ganado confianza de cara a Puerto Calero”.

La entrega de premios contó con la presencia de Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, y María Martín, responsable de Lanzarote Sports Destination (SPEL-Turismo Lanzarote).

Sled sigue al frente

Sumados los resultados de los tres primeros eventos de la temporada, Sled continúa al frente de las 52 SUPER SERIES 2026, ahora con 17 puntos sobre Platoon Aviation y 20 sobre Alkedo Vitamina. La victoria permite a Paprec ascender de la octava posición con la que llegaba a Lanzarote a la cuarta, a 17 puntos del podio provisional.

Desde Marina Rubicón, la flota se dirige ahora a Puerto Calero, donde disputará del 24 al 29 de agosto la cuarta cita de las 52 SUPER SERIES 2026, la Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup. La competición será retransmitida en directo a través de las plataformas oficiales de 52 SUPER SERIES en inglés y en español.

Clasificación Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week

1. Paprec (FRA), Jean-Luc Petithuguenin, 2+1+1+4+9+5+2 = 24

2. Alkedo Vitamina (ITA), Andrea Lacorte, 7+3+3+3+2+3+5 = 26

3. Sled, Takashi Okura, 1+2+6+1+3+8+10 = 31

4. Platoon Aviation (GER), Harm Müller-Spreer, 6+5+9+6+5+1+1 = 33

5. No Way Back (NED), Pieter Heerema, 5+7+5+9+7+2+9 = 44

6. Trinity Racing (SWE), Joakim Sundberg, 12+4+10+8+1+7+4 = 46

7. Alpha + (HKG), Shawn y Tina Kang, 3+8+2+2+8+12+14(DNF) = 49

8. Alegre (GBR), Andy Soriano, 4+9+8+10+4+4+11 = 50

9. Vayu (THA), familia Whitcraft, 9+6+11+5+12+6+6 = 55

10. Provezza (TUR), Ergin Imre, 11+12+4+7+10+10+8 = 62

11. Crioula (BRA), Eduardo y Renato Plass, 14(DNS)+11+7+11+11+9+3 = 66

12. Teasing Machine (FRA), Eric de Turckheim, 10+10+14(DNF)+12+6+11+7 = 70

13. Gladiator (GBR), Tony Langley, 8+13+14(DNS)+14(DNS)+14(DNS)+14(DNS)+14(DNS) = 91

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES 2026

1. Sled, Takashi Okura, 42+47+31 = 120 puntos

2. Platoon Aviation (GER), Harm Müller-Spreer, 51+53+33 = 137

3. Alkedo Vitamina (ITA), Andrea Lacorte, 58+56+26 = 140

4. Paprec (FRA), Jean-Luc Petithuguenin, 72+61+24 = 157

5. No Way Back (NED), Pieter Heerema, 52+69+44 = 165

6. Trinity Racing (SWE), Joakim Sundberg, 73+49+46 = 168

7. Alpha + (HKG), Shawn & Tina Kang, 67+55+49 = 171

8. Provezza (TUR), Ergin Imre, 56+71+62 = 189

9. Crioula (BRA), Eduardo & Renato Plass, 59+76+66 = 201

10. Alegre (GBR), Andy Soriano, 90+72+50 = 212

11. Vayu (THA), familia Whitcraft, 86+73+55 = 214

12. Teasing Machine (FRA), Eric de Turckheim, 83+82+70 = 235

13. Gladiator (GBR), Tony Langley, 59+88+91 = 238

14. Caballo Loco (BRA), Mauro Dottori & Fabio Cotrim, 100+102+98 = 300

15. Vudu (ITA), Mauro Gestri, 135+126+98 = 359

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16. Katana (USA), John Huhn,125+144+98 = 377