El canario Alonso Pérez, de 19 años, disputa la Mini Atlantique, una regata en solitario de 2.600 millas náuticas

El regatista canario Alonso Pérez Fernández (Lanzarote, 19 años) participa en la Mini Atlantique, la regata en solitario que partió este miércoles de la costa azul francesa, con un trayecto de ida y vuelta a las Azores que culminará en el puerto de origen en la primera quincena de agosto.

El objetivo de Alonso es acumular la experiencia en millas que exige la Mini Transat a los participantes y poder tomar la salida de la legendaria competición en la edición 2027, informa la Real Federación Canaria de Vela.

La Mini Transat es una de las regatas en solitario más exigentes de la vela oceánica. Se disputa en los Mini 6.50 -monotipos o prototipos-, veleros de 6,50 metros de eslora, en solitario y sin asistencia. Son 4.000 millas entre Francia y Brasil con escala en Canarias: "El sueño de toda una vida", en palabras del joven navegante.

Alonso Pérez no es el único isleño en aspirar a vivir esta aventura de carácter bianual. Alejandro Cantero, de 23 años, se prepara también para la próxima edición, aunque la referencia en Canarias es el veterano Miguel Ángel Rondón, que en 2025 sumó su cuarta Mini Transat. Alonso aspira a ser "uno de los regatistas más jóvenes" en completar la hazaña.

La Mini Atlántique (hasta la presente edición se denominaba Les Sables – Azores – Les Sables, SAS) en la que ya se encuentra inmerso el regatista de Lanzarote, es un desafío de 2.600 millas náuticas (el equivalente a 5.000 kilómetros) en solitario y a bordo también de los Mini 6.50, unos veleros tan importantes para la navegación oceánica que tienen su propio circuito. La Atlantique es una referencia para los regatistas que preparan la Mini Transat.

Alonso -que aún busca sponsor y patrocinios para completar el presupuesto que necesita- afronta el desafío "no sólo como un aprendizaje personal, sino también colectivo", en el sentido de lograr atraer a más jóvenes regatistas canarios al mundo de la vela oceánica.

"En Canarias no hay gente joven en navegación oceánica, o que esté navegando en Mini, que es una clase brutal, un aprendizaje continuo", observa el regatista.

"Estoy buscando sponsor, empresas o marcas que quieran colaborar conmigo porque todavía no está todo el presupuesto cubierto para llegar a Brasil", agrega.

Por el momento y gracias a los primeros patrocinios - Marina Rubicón Lanzarote y Lumar Canarias - el joven navegante dispone de barco, ha completado 6 regatas y ocupa la plaza 26 de los 225 barcos del ranking provisional de 2026.

La séptima regata de esta campaña para Alonso es la Mini Atlantique. La organización prevé que los primeros barcos de los 55 que tomaron la salida este miércoles 22 de julio lleguen a Horta (Azores) el próximo día 29.

Tras unos días en Azores, regresarán al puerto de origen, Les Sables-d'Olonne en la Costa Azul francesa, donde los primeros empezarán a llegar a partir del 12 de agosto. Habrán recorrido 2.600 millas náuticas en solitario.

Palmarés de Alonso Pérez en la temporada 2026:

1ª posición - La Petrolera (Barcelona) 100 millas náuticas (nm)

3ª posición - Archipiélago (Italia) 220 nm

3ª posición - Roma x2 (Italia) 540 nm

1ª posición - RAN (Italia) 630 nm

18/43 - MAP (Francia) 220 nm

16/54 - Fastnet (Francia) 600 nm

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