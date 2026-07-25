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Los canarios Gustavo del Castillo y Samuel Hutton, bronce en su primer mundial de Snipe

Los regatistas compitieron en el Campeonato del Mundo Juvenil disputado en Melilla

Los canarios Gustavo del Castillo y Samuel Hutton, bronce en su primer mundial de Snipe

Los canarios Gustavo del Castillo y Samuel Hutton, bronce en su primer mundial de Snipe / LP/DLP

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La Provincia

La Provincia

Los regatistas Gustavo del Castillo y Samuel Hutton se han colgado este viernes la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de la clase Snipe 2026, que comenzó el lunes en Melilla.

Pese a las difíciles condiciones en el campo de regatas, la tripulación canaria luchó la mayor parte de la regata en puestos de cabeza y ha acabado a solo 1 punto de la pareja que obtiene la plata, los estadounidenses Owen Fretwell y Colín Krebs, informa la Real Federación Canaria de Vela. 

Se llevan el oro los españoles Juan José Fernández y Álvaro Rodríguez, ambos del Club de Mar Almería. 

Gustavo y Samuel, regatistas del RCNGC, lograron su plaza para el mundial juvenil en la regata clasificatoria 4º TAP Juvenil celebrada en Vilagarcía de Arona (Pontevedra) en junio.

Habituales regatistas de la clase 420, para ambos esta ha sido la primera participación en una regata internacional de Snipe.

El Real Club Marítimo de Melilla ha organizado la regata en colaboración con la SCIRA (Snipe Class International Racing Association).

La competición en el agua se desarrolló entre los días 22 y 25 de julio.

Se celebraron 6 pruebas de las  8 programadas. 

El mundial de Melilla ha reunido a 53 tripulaciones procedentes de distintos países. 

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La delegación más numerosa es la española, el país anfitrión, con 11 barcos, seguida por la  de Estados Unidos, que aportó 9 tripulaciones  a la lista de inscritos.

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