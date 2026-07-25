El Maninidra se corona campeón de la primera Supercopa Piromart de Segunda Categoría

El Club Lucha Maninidra se proclamó campeón de la Supercopa Piromart de Segunda Categoría tras imponerse por 30-19 al Unión Agüimes Cicar en la final celebrada en el Terrero Municipal de Vecindario.

La competición estrenó en esta edición un nuevo sistema de enfrentamientos basado en el formato “todos contra todos”, con equipos de ocho luchadores en los que cada integrante debía medirse en una única agarrada con todos los componentes del conjunto rival. Un modelo que otorgó un peso especial a la regularidad, la estrategia y la resistencia durante las ocho rondas.

Un inicio igualado

La final comenzó con equilibrio entre ambos equipos, aunque el conjunto de Ingenio logró tomar las primeras ventajas en el marcador. El Maninidra cerró la primera ronda con un ajustado 4-2 y amplió ligeramente su diferencia en la segunda, hasta el 6-4.

En esos primeros compases destacó la actuación de Miguel Betancort, que logró imponerse al puntal C Aitor Lorenzo con una cogida de muslo, una de las acciones más relevantes del comienzo del encuentro.

Trujillo marca diferencias

El equipo dirigido por Antonio Pérez “Tonono” empezó a abrir distancia durante la tercera ronda gracias a varias actuaciones destacadas. Entre ellas sobresalió la del juvenil Víctor Trujillo, que protagonizó una de las actuaciones más llamativas de la noche al superar a Jonay Roque y posteriormente a Rafa Santiago, ambos luchadores de superior clasificación.

El joven luchador compitió sin complejos ante los principales referentes del Unión Agüimes Cicar y aportó puntos importantes para que el Maninidra alcanzara el final de la tercera ronda con un marcador de 11-7.

Junto a Trujillo también sumaron para el conjunto de Ingenio Abian Sánchez, Cristian Soto, Ricardo Santos y Miguel Betancort, consolidando una ventaja que resultaría decisiva en el desarrollo de la final.

El Unión Agüimes mantiene la presión

El Unión Agüimes Cicar, dirigido por Fernandín Ramírez, intentó mantenerse en la pelea gracias a las aportaciones de Aitor Lorenzo, Rafa Santiago, Jonay Roque, Leonardo Trujillo y Pedro Suárez.

El conjunto agüimense consiguió reducir diferencias en algunos momentos del encuentro y llegó a situarse a solo dos puntos durante la cuarta ronda. Sin embargo, el Maninidra resistió la reacción y alcanzó el descanso con ventaja de 14-11.

Dominio definitivo del Maninidra

Tras la pausa de hidratación, el equipo de Ingenio recuperó el control de la final. La mayor regularidad de su bloque permitió que la diferencia aumentara progresivamente, pasando del 15-12 a una ventaja cada vez más amplia.

La profundidad del conjunto y el rendimiento de sus luchadores jóvenes fueron determinantes para impedir que el Unión Agüimes pudiera volver a acercarse en el marcador.

En el tramo final, el Maninidra confirmó su dominio al alcanzar el 27-17 cuando todavía restaban cuatro agarradas por disputarse. Poco después llegó a situarse con un contundente 29-18 antes de los últimos enfrentamientos.

El marcador definitivo, 30-19, certificó el triunfo del conjunto de Ingenio y la conquista de la primera Supercopa Piromart de Segunda Categoría.