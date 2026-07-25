La regatista canaria Cristina Iglesias, bronce en el Europeo de Techno 293
Cristina Iglesias, campeona del mundo en abril, logra la tercera plaza en el Campeonato de Europa de Techno 293 en Polonia
La regatista canaria Cristina Iglesias se ha colgado la medalla de bronce de la clase Techno 293 (categoría sub 15 femenina) en el Campeonato de Europa de Techno 293 & Techno Plus, que ha concluido este viernes en Sopot (Polonia).
La regatista del RCNGC, que ha viajado a Polonia como integrante del equipo de la RFEV, es la vigente campeona del mundo, título que obtuvo en abril en Turquía. Apenas quince días después se proclamó campeona de España en La Palma, en el primer campeonato de España de vela de clases estratégicas que se organizaba en la isla, informa la Real Federación Canaria de Vela.
La regatista canaria acaba el Europeo de Polonia a 6 puntos de la tercera clasificada, la húngara Jessica Román, y saca 21 de ventaja a su inmediata seguidora, la italiana Chiara Marras. El oro es para otra italiana, Alessandra Porcu.
En las 15 pruebas realizadas el balance de Cristina es el siguiente: tres 1º (todos en la penúltima jornada), dos segundos puestos y cuatro 3º, como mejores resultados de una magnífica actuación.
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