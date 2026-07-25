'Solidarios con Altura' viste al Gran Canaria Arena de solidaridad y sonrisas en su cuarta edición

El Gran Canaria Arena acogió la cuarta edición de 'Solidarios con Altura', el partido benéfico de baloncesto a favor de la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, una cita que volvió a demostrar que el deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de solidaridad. El encuentro reunió a deportistas, artistas, instituciones y familias con un objetivo común: visibilizar la importancia de la donación de médula ósea y recaudar fondos para apoyar la labor que la Fundación desarrolla con más de 700 pacientes oncohematológicos y sus familias en Canarias.

Sobre la pista, en un partido en el que el resultado era lo menos importante, se dieron cita jugadores como Óscar Alvarado, Christian Díaz, María Barneda, Pedro López-Sanvicente, Mariona Ortiz, Edu Gil, Dario Montesdeoca y miembros de StreetFlavour, acompañados del polifacético presentador Dani Calero, el humorista Jorge Ávila, la cantante majorera Marta Umpiérrez y la cantautora Dácil Santana, compartiendo protagonismo con niños y niñas atendidos por la Fundación, auténticos protagonistas de la jornada

El saque de honor de Carmelo Cabrera

El acto contó además con la asistencia del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; la directora general responsable de la gestión del personal docente de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez; y la concejala de Deportesdel Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor.

El partido de baloncesto dejó algunos de sus momentos más emotivos con el saque de honor llevado a cabo por el veterano jugador de baloncesto, Carmelo Cabrera y el bailarín y campeón de Canarias en el ‘Weekend Urban Dance, Joel Reyes, la actuación de Los Gofiones que levantó de sus asientos a todo el público, el desfile de una amplia representación de los pacientes y familias atendidos por la Fundación Alejandro Da Silva, poniendo el broche a una tarde en la que, una vez más, la solidaridad fue la gran vencedora…