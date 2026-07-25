Dos tenistas canarios, campeones en el Rafa Nadal Tour Gran Canaria 2026

El Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria ya tiene definidos los campeones de todas sus categorías en la edición de 2026. Este sábado se han disputado las finales en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, donde los jóvenes y prometedores tenistas procedentes de toda España han continuado ofreciendo, hasta el último día, un notable espectáculo en una de las citas más importantes del calendario nacional del tenis de formación.

La jornada final estuvo marcada por la igualdad y la emoción que presidieron los encuentros decisivos en las diferentes categorías. Las pistas del Tennis Academy El Cortijo volvieron a registrar un excelente ambiente, con familiares, entrenadores y aficionados disfrutando de una intensa jornada de tenis que puso el broche de oro a una semana de gran competición.

Dos canarios campeones en sus categorías

La jornada final tuvo doble alegría canaria en la categoría sub-16, tanto masculina como femenina. En total se repartieron seis títulos en la mañana de este sábado 25 de julio.

En la categoría sub-16 femenina se coronó en el torneo la teldense Isabella Pulido que superó a Suyapa Bienzobas en dos sets (6-1 y 7-6). "Más contenta no puedo estar, lo he disfrutado aquí en casa, en Telde, en Gran Canaria y que estén mis amigos y familiares me emociona mucho", declaró Pulido tras conseguir el título.

En la sub-16 masculina el canario Hugo Suárez también dejó el campeonato en las islas y además dando la sorpresa, pues Suárez era el 8º cabeza de serie y ganó en la final al 1º cabeza de serie Jan Zavadil (6-3, 3-6 y 6-4) en un partido muy competido hasta el final.

En el resto de categorías, los favoritos en la final hicieron valer su posición para superar a sus rivales. En los cuadros femeninos, en categoría sub-12, Viktoriia Koroleva (1) ganó a María Aguado Paya (3) por 6-3 y 6-1. Mientras que en sub-14 Patricia Gomar Díez (1) venció a Alejandra Pelegrín (2) por 6-2 y 6-3.

En cuanto a los cuadros masculinos, en la categoría sub-12 Liu Xichen (1) venció a Álvaro Rodríguez remontando un 2-6 en contra inicial. El campeón se impuso 6-2 en el segundo set y acabó alzando el campeonato tras ganar en el match tie break por 10-7. En la categoría sub-14 masculina, Alberto Peña (1) se proclamó campeón al ganar a Leonardo Vidaña (4) en una final que se decidió en el tie break del tercer set (6-2, 3-6 y 7-5).

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Un éxito organizativo y deportivo

El concejal de Deportes de Telde, Cristhian Santana, destacó que "es un orgullo para el municipio volver a acoger un torneo del prestigio del Rafa Nadal Tour y comprobar el gran nivel del tenis base", subrayando además la satisfacción que supone que dos jugadores canarios hayan conquistado el título en casa. Por su parte, la directora del evento en Gran Canaria, Carlota Molina, puso en valor "el excelente ambiente vivido durante toda la semana y el alto nivel competitivo de todas las categorías", calificando la edición de 2026 como "un auténtico éxito organizativo y deportivo". Finalmente, el director del circuito nacional Rafa Nadal Tour by Santander, JF Fernández, afirmó que "Gran Canaria se ha consolidado como una sede de referencia del circuito", agradeciendo el trabajo de la organización y felicitando a todos los participantes por el compromiso y los valores demostrados durante el torneo.